南韓民眾「拒打」AZ疫苗！寧排隊等輝瑞　他淚：擔心我爸駕鶴西歸

▲南韓醫護人員開始接種輝瑞第2劑疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣即將於明（22）日正式開始接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，並由行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜等帶頭起先施打，不過即將進入今年第二期疫苗施打計畫的南韓，卻傳出不少療養院內有慢性病史的高齡者拒絕接種AZ，並透露自己正在等候防疫效能更高、品質更穩定的輝瑞與莫德納。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，近期歐洲10多國傳出施打AZ疫苗後出現血栓案例，就連南韓也接連爆出2起案例，其中還有一名60多歲的婦人死亡，原本第一期時接種意願頗高，如今卻因血栓等各種異常副作用案例而降低意願，忠清北道忠州市40多歲的民眾A某，就透露不願入住療養院的父親於第二期接種AZ疫苗，就怕任何意外找上身。

A某表示，「我擔心患有滿性疾病的父親，在接種AZ疫苗後會出現異常反應，最近AZ疫苗接連爆出血栓案例，於是在苦惱許久之後，決定暫不接種疫苗！與其在安全性尚未受到檢驗的狀況下慌忙接種，還不如先持續關注現況。」

而南韓當地的療養院業者也透露，第二期疫苗的接種意願跌到僅剩原來的一半，原因是大部分患者都寧願等候接種品質與安全性「較穩」的輝瑞、莫德納。

另外，南韓防疫當局也安排各級學校教職人員於第二期接種新冠疫苗，不過根據忠清北道教育廳的調查，光是被納入第二期優先接種對象的2693人之中，就有1058人拒絕接種，比率高達35.8%。

一名在忠清北道報恩郡任教的29歲女教師表示，「雖然我同意接種疫苗，不過感覺到害怕卻是事實，某些教師甚至對接種疫苗產生反感，刻意去迴避。」

根據統計，截至21日0時為止，南韓共有67萬6587人完成接種新冠疫苗，其中有61萬9100人接種AZ疫苗、5萬7487人接種輝瑞疫苗，還有313人完成輝瑞疫苗的第2次接種。另外，至今已有9782起接種疫苗後出現異常反應，其中死亡累計16例、嚴重過敏性休克累計89例、肌肉痠痛、頭痛、發燒、噁心等較輕微症狀者共累計9666例。

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