「前所未見威脅將出現！」　日相菅義偉：可能賦予自衛隊新任務

▲菅義偉將成為拜登就任美國總統以來首位親自會見的外國領袖。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相菅義偉4月即將訪美，今（21）出席防衛大學畢業典禮致詞時表示，自蘇聯解體以來的這30年期間，安保環境已經出現重大變化，展望未來30年可能出現的前所未有挑戰及威脅，「自衛隊可能將被賦予新任務。」

共同社報導，菅義偉今現身神奈川縣橫須賀市的防衛大學畢業式，向現場約500名畢業生提到，如今全世界沒有任何一個國家足以單靠自身力量來維護和平安全，深信未來30年將面臨重大障礙挑戰。

菅義偉說，「未來前所未有的挑戰及威脅很可能會出現，我認為自衛隊可能將被賦予新任務……我希望你們能願意嘗試新事物，適應未來的變化」，同時重申鞏固美日同盟的承諾。防衛大臣岸信夫也說，隨著美中關係漸趨緊繃，「在國際社會強權力量平衡出現巨大轉變的同時，安全環境變得更加嚴峻且不確定。」

至於4月份訪美一事，身為自衛隊總司令的菅義偉指出，他將進一步加強美日聯盟，深化他與美國總統拜登之間的個人信任關係。

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