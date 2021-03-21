鍾南山：對新冠疫苗的評價需全面考慮　保護率只是一方面

▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國工程院院士鍾南山20日表示，新冠疫苗的評價要全面考慮，保護率是一方面，但還要看保護率時間長不長，「一個好的疫苗不是一兩年就能夠研發出來的，需要若干年才能找出比較理想的疫苗。」

鍾南山在第十七屆國際絡病學大會發表題為《應對新冠肺炎的現狀及展望》的學術報告，介紹新冠疫苗的研發及使用情況，他指出，對疫苗的評價要全面考慮，保護率是一個方面，還要看保護率時間長不長，是否具有很好的性價比，是否易於運輸、儲存，「一個好的疫苗不是一兩年就能夠研發出來的，需要若干年才能找出比較理想的疫苗。」

▼大陸援助柬埔寨新冠疫苗。（圖／路透社）



鍾南山表示，去年新冠疫情在局部地區暴發以來，中國積極採取「封城」隔離、公開透明實時播報確診數量、聯防聯控、實時定量核酸檢測、建立方艙醫院等一系列強力抑制措施，取得了顯著成效，其中聯防聯控機制是防控的關鍵，戴口罩可有效預防新冠的傳播。

鍾南山提到，需要注意的是新冠肺炎與流感共感染問題，今年A、B型流感均有，出現了流感和新冠共感染的病例，不過無論是新冠還是流感，保持社交距離、勤洗手、戴口罩等自我防護措施是防控關鍵，「因疫情期間個人防護意識的加強使去年流感患病率大大降低，這說明了個人防護措施的重要性。」

鍾南山也談到了冷鏈傳播問題，他強調，這其中還有很多科學問題沒有解決，如病毒存活多長、多大濃度的病毒會才會引起感染，這些還都不清楚，要進行分析。