羅東聖母醫院分配600人次AZ疫苗　第一線防疫醫護優先施打

▲羅東聖母醫院分配到600人次AZ疫苗，22日第一線防疫醫護優先預約施打。（圖／羅東聖母醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東聖母醫院分配到600人次AZ疫苗，專為宜蘭第一線防疫醫護預約優先施打，羅東聖母醫院表示，院方的外科醫師們將帶頭完成第一梯12人的預約施打。因疫苗有保存限制，一瓶疫苗可施打12人，所以12人須同時在場方能施打，以發揮每瓶疫苗最大效能，故採預約制。

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羅東聖母醫院說，應中央指示，該院擔任宜蘭縣溪南地區「COVID-19疫苗接種」專責醫院，分配到的600人次疫苗，將於22日開始施打，院方特別設立「專責門診」及休息區，看診時間為每週一到週四，上午一診，下午一診。

因為施打前需要問診評估，施打後需30分鐘休息觀察，所以目前擬定上午報到時間為9:00、10:00、11:00，注射時間為9:30、10:30及11:30，下午報到時間2:00、3:00、4:00，注射時間為2:30、3:30及4:30。

因疫苗有保存限制，一瓶疫苗可施打12人，所以12人須同時在場方能施打，以發揮每瓶疫苗最大效能，故採預約制。

另，22日該院外科醫師帶頭完成第一梯12人的預約施打，另外中央指示為求醫療量能正常運轉，所以分散同單位施打時間，該院除上午預約一梯次，下午2:00也預約第二梯次。

目前第一梯次只針對第一線防疫相關之醫護人員，不是民眾喔！該院雖是溪南專責醫院，但施打對像可以是宜蘭縣符合第一階段施打資格之醫護人員。

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