陳時中抵達台大醫院！遭疑打假針「打疫苗是好事，不需作假」

記者洪巧藍、李佳蓉／台北報導

國內新冠疫苗今（22）日開打！本月初取得首批AZ疫苗11.7萬劑，經過檢驗封緘等7道程序，首波配送4.45萬劑至全國57家專責醫院，經會議討論於今日正式開始接種。首波接種者為第一線醫護人員，而行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中為起帶頭作用，也於今早7時40分至台大醫院率先打下「全國第一針」，稍早部長已先抵達醫院。

陳時中受訪時表示，今天來主要是為接種AZ疫苗，院長願意帶頭施打，讓國人更安心，自己會陪同一起，希望一切順利。他說，每個人打疫苗須注意事情都一樣，進去後會照醫院流程，並在觀察室裡等待30分鐘，「無論是院長或一般民眾大家流程都一樣。」

由於施打過程未公開，外界遭疑打假針，陳時中解釋，「我們當然不會作假！」醫院也沒有作假必要，打疫苗是好事。先來施打給大家有安心安定作用，也很樂於配合，請大家不用緊張。他認為打疫苗不是比賽，沒有搶打第一針的問題，為避免為醫院帶來困擾，以及蘇院長還需主持院會，因此才選擇這麼早的時間到台大醫院施打AZ疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲部長陳時中已抵達台大醫院。（圖／記者周宸亘攝）

我方於3月3日取得首批AZ 疫苗11.7萬劑，17日通過檢驗，18日完成封緘放行，19日進行配送，指揮中心發言人莊人祥表示，首波配送4.5萬劑至57家專責醫院，目前除連江（馬祖）1家因天候因素疫苗尚未送抵，得等今早班機狀況，其餘疫苗都已經到位。

蘇貞昌與陳時中會於上午7點40分赴台大醫院率先完成接種；亞東醫院訂於上午8點開打，由院長林芳郁帶頭接種，新北市長侯友宜更將到場慰問。

指揮中心針對新冠疫苗列出10大優先對象，本次開打以第一優先醫事人員為目標，且以新冠責任醫院為最優先，並依照風險等級分三類，以直接照顧、採檢新冠確診或疑似個案的一線工作人員列為第一，估計有5萬0716人，後續再依照等級逐步開放；此外，要參加奧運的選手也同樣列為第一優先，陸續安排接種。

AZ疫苗並非人人可打，指揮中心發言人莊人祥彙整3類不適合打的族群如下：

一、 對疫苗所含成分過敏者

二、施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者

三、18歲以下青少年

另外，若有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染，應暫緩施打AZ疫苗。若有血小板減少或任何凝血異常，如有血友病；以及免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療，或者懷孕、可能懷孕與哺乳婦女，應謹慎評估施打效應及風險，再決定是否接種，施打後也建議密切觀察30分鐘再離開醫療院所。