秒懂AZ疫苗「7常見副作用」發生率！14天內腹痛、呼吸困難快就醫

▲AZ疫苗於今日開打，接種對象應觀察30分鐘無恙後再離開。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

4.5萬劑AZ疫苗送抵全台57家專責醫院，於今（22）日正式開打！一早行政院長蘇貞昌與部長陳時中已於台大醫院完成疫苗接種。但指揮中心仍再三強調，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，應觀察至少30分鐘無恙後再離開。若接種後出現以下不適症狀應立即就醫。

根據疾管署資料指出，牛津AZ疫苗完成接種2劑可預防63%有症狀感染之風險；另依臨床試驗資料分析，當接種間隔12週且完成2劑接種，保護力約81%。但新冠疫苗並非人人可打，對於疫苗成分有嚴重過敏反應者，或對於先前接種疫苗劑次發生嚴重過敏反應者不予接種。

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▲部長陳時中於今早赴台大醫院接種AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

對於接種後的注意事項，指揮中心提醒，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，應於施打疫苗後於接種單位或附近觀察至少30分鐘，無恙後再離開。 而本身若有使用抗血小板或抗凝血藥物、凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫。

對於施打疫苗後可能出現的反應及因應措施如下：

1.AZ疫苗接種後的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

2.接種疫苗後可能有高於38°C發燒反應，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

3.如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾管署。

4.接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

指揮中心強調，接種AZ疫苗相關警語會加註於同意書，告知血栓、瀰漫性血管性凝固（DIC）等發生率、相關潛在風險。雖然無明確科學證據，但如果接種後真的有相關症狀，要即早就醫。完成疫苗接種後，雖可降低染疫機率，但仍有感染風險，民眾須注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康。

▲疫苗第三期臨床試驗結果，接種後可能發生之反應及頻率。點圖可放大（圖／截自疾管署網站）