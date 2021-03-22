快訊／陳時中打完AZ疫苗：建議讓蔡總統打「國產疫苗」

▲陳時中接種疫苗後出面受訪。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

記者洪巧藍、李佳蓉／台北報導

國內新冠疫苗今（22）日開打！行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中為起帶頭作用、讓國人更安心，於今早7時40分至台大醫院率先打下「全國第一針」。因施打過程未公開，遭外界質疑打假針，部長也解釋打疫苗是好事，當然不會作假、醫院也無作假必要。兩人在觀察室裡等待30分鐘後，先後步出醫院接受媒體訪問。

陳時中接種完疫苗後步出台大醫院，接受媒體採訪時表示，打完疫苗後很安心，先打原因是專家會議時大家憂心近日於歐盟發生多起「事件」是否影響民眾信心，因此建議應有指標人物建立民眾信心。蘇院長則是很早時間即表示什麼情況都願意配合，「我當然當仁不讓」，也預計在5/17接種第二劑。

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被問及什麼時候會安排總統施打？陳時中則回應，就看蔡總統是否有特殊行程，但仍要由醫療團隊決定，「若問我建議，我倒比較希望國產疫苗成功的話再打國產疫苗，希望國產疫苗能成功。」

陳時中於一早7時34分抵達台大醫院準備接受第一劑AZ疫苗施打，他稍早受訪時表示，今天來主要是為接種AZ疫苗，院長願意帶頭施打，讓國人更安心，自己會陪同一起，希望一切順利。他說，每個人打疫苗須注意事情都一樣，進去後會照醫院流程，並在觀察室裡等待30分鐘，「無論是院長或一般民眾大家流程都一樣。」

由於施打過程未公開，外界遭疑打假針，陳時中解釋，「我們當然不會作假！」醫院也沒有作假必要，打疫苗是好事。先來施打給大家有安心安定作用，也很樂於配合，請大家不用緊張。他認為打疫苗不是比賽，沒有搶打第一針的問題，為避免為醫院帶來困擾，以及蘇院長還需主持院會，因此才選擇這麼早的時間到台大醫院施打AZ疫苗。