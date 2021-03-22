新竹市獲配400劑AZ疫苗　賴清德曝：會在醫護後施打

▲賴清德前往新竹參加「北東部暨金馬12縣市醫師公會理事長常務監事暨總幹事醫政研討會」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國內AZ新冠肺炎疫苗將於明日開打，新竹市獲配800劑，副總統賴清德與新竹市長林智堅21日出席「北東部暨金馬12縣市醫師公會理事長常務監事暨總幹事醫政研討會」時表示，防疫是共同作戰，將依照疫情指揮中心建議接種疫苗，在醫護人員後第二順位施打。他更呼籲，大家要團結一心，才能戰勝疫情。

▲賴清德說，自己將依照疫情指揮中心建議接種疫苗，在醫護人員後第二順位施打。

新竹市醫師公會舉辦「北東部暨金馬12縣市醫師公會理事長常務監事暨總幹事醫政研討會」，多位的醫師向賴清德副總統、林智堅市長提出，關於健保部分負擔採漸進性調整、醫師培育與在台從業等問題。

賴清德副總統表示，即使沒有從醫，他也一直與醫護人員在一起，特別在此感謝所有醫護人員在防疫時辛勞，透過防疫，台灣在國際能見度大幅提升。他擔任台南市長時也參加相關會議，當時盼提升醫生尊嚴，盼相關單位不要把醫療機關當賊防，這項政策透過各項作為已有改變。關於醫生提出各項問題，也會多瞭解。

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