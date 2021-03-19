黑幫血腥掃射！墨警察車隊遭襲…13警屍堆路邊　殘忍照曝光

▲13名警察遭偷襲殺害。（圖／翻攝自推特／DEMOLER）



記者張方瑀／綜合外媒報導

墨西哥黑幫18日對警察車隊發動攻擊，造成至少13名員警身亡，而黑幫更直接將員警的屍體丟在路邊，畫面相當血腥殘忍。而墨西哥當局目前正在進行調查，也尚未有犯罪集團出面坦承犯行。

墨西哥一支警察車隊在18日中午經過科阿特佩克哈里納斯市（Coatepec Harinas）時，遭到犯罪集團偷襲，造成至少13人當場死亡；據了解死者全是當地警察和地方檢查辦公室特勤。根據曝光的現場照片顯示，警車上佈滿彈孔，13名警察的屍體也被隨意丟棄在路邊，畫面相當血腥殘忍。

根據BBC報導，目前還沒有任何犯罪集團出面承認犯行，而員警遭襲擊的地方是各種犯罪集團的聚集地，也是墨國最暴力的地區之一。警方指出，在襲擊發生前，該支車隊就經常在附近巡邏，打擊零星的武裝黑幫分子。

據了解，墨西哥在2020年至少有500多名警察遭謀殺。國家安全部長Rodrigo Martínez-Celis也說，這次的襲擊是對政府的侮辱，「我們將以一切力量和法律給予回擊。」

At least 12 state and ministerial police officers were killed in an ambush by an armed group in Coatepec de Harinas, State of Mexico. pic.twitter.com/oyrvjmv2PT — DEMOLER (@DEMOLER_) March 18, 2021

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