角頭「黑吃黑」淪血屍！墨毒梟殘暴影片曝光　爆頭虐殺慘死

▲墨西哥毒梟「鹿哥」遭虐殺。（圖／翻攝自推特@guerrerolibre12）



記者張方瑀／編譯

墨西哥毒梟黑幫猖獗，其中互爭地盤的手段更是凶殘。最近幾個月2大黑幫「哈利斯科州新時代」與「聯合幫」（United Cartel）為了控制毒品走私路線頻頻發生衝突，殘暴的虐殺影片也在網路曝光，只見一名首領渾身是血被拖下車後，周圍的人還猛抓頭撞擊，甚至被摔到地上圍毆虐殺。

根據《每日星報》報導，「哈利斯科州新時代」（CJNG）和「聯合幫」近幾個月為了領土和毒品走私路線，頻頻爆發衝突，兇殘的手段也讓周圍居民被迫逃離該區。還有居民表示，毒梟會把他們抓來當作人肉盾牌，不配合也會被殺害，要求墨國總統盡快介入。

網路上還流傳一段恐怖影片（影片連結請慎入），影片中看到聯合幫突擊CJNG的基地，除了摧毀所有設備、軍用卡車之外，更抓到一名外號「鹿哥」（El Venado, The Deer）的首領。這群幫派份子將他打得渾身是血，再狠抓他的頭部猛撞卡車甲板，鮮血不斷噴出；就算他已明顯死亡，這群人仍不罷休，直接將他摔在地上猛踹，活活虐待致死。

近年由大毒梟「El Mencho」賽萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）領導的CJNG成為墨西哥最大犯罪集團，範圍遍布墨西哥與波多黎各。不久前販毒集團「錫那羅亞」（Sinaloa Cartel）為了恐嚇CJNG，才行刑式槍殺7名相關人士，並將屍體整齊排放在路邊，行徑相當囂張。

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