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「防制街鬥」　內埔警「快打部隊」實警演練逼真　民眾圍觀　

▲內埔警分局在轄區中興公園進行快打部隊的實警演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局在轄區中興公園進行快打部隊的實警演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局17日在轄區中興公園進行快打部隊的實警演練，一度造成路人駐足圍觀。該分局表示，快打部隊的啟動，是例行性的演練，旨在訓練員警在遇案時，能快速抵達，並達到快速打擊犯罪的效果。

▲內埔警分局在轄區中興公園進行快打部隊的實警演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼開會、趕赴現場。

▲內埔警分局在轄區中興公園進行快打部隊的實警演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警方說，刑法在2020年1月完成修法並施行，將刑法第149條「聚眾不解散罪」及第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」之公然聚眾要件改為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，同時提高罰金上限，使員警在執法時，再不會遇到打架互不提告傷害，僅能以社維法相繩的窘境，一律得依涉犯妨害秩序罪送辦。

▲內埔警分局在轄區中興公園進行快打部隊的實警演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼現場有傷者、制伏。

▲內埔警分局在轄區中興公園進行快打部隊的實警演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

但街頭鬥毆仍時有所聞，各轄區派出所遇到街頭鬥毆的案件時，通報勤務中心，啟動「快速打擊犯罪部隊」，以優勢警力，達到震懾效果。內埔警方為訓練同仁在面對突發聚眾滋事或暴力犯罪案件，能有基本的處置及反應作為，於17日在轄區中興公園實施演練。

假定一對情侶因感情糾紛，各自糾眾持棍到中興公園談判，進而引發群毆事件，所幸勤務中心即時啟動快打部隊，由鄰近各所巡邏警組到場支援，並由轄區內埔所長張智榮擔任指揮官，以優勢警力，指揮同仁適時使用辣椒水，制伏鬥毆民眾，並將一干人等以涉犯妨害秩序罪送辦。

該分局在公園的實警演練，除吸引一旁活動的長者圍觀外，也引起了途經的騎士好奇，一度以為發生了什麼重大案件。
分局長蔡耀順表示，為維持社會秩序，執法的權威性不容忽視；也提醒民眾，妨害秩序罪係屬公訴罪，無論打輸、打贏，都要進法院，請不要輕易觸法。

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