孫罹罕見裘馨型肌肉失養症...嬤靠老人年金照顧陷困境　警送暖

▲東港警分局新園分駐所所長李毅信、警員李昭慶聯絡善心人士幫忙林婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉林姓婦人靠老人年金生活，要照顧患有罹患有全球罕見的基因突變所造成的肌肉纖維退化疾病「裘馨型肌肉失養症」的曾孫醫療及教育費用，生活陷入困頓，東港警方獲悉，結合地方善心人士救助，並轉介公所及慈善基金會協助，讓她很感動。

73歲的林姓婦人，雖領有老人年金，但除須負擔家庭生活開銷，還須負擔患有全球罕見裘馨型肌肉失養症的曾孫教育學雜費及醫療費，入不敷出，導致家庭經濟生活頓時陷入困境。

東港警分局新園分駐所所長李毅信、警員李昭慶獲悉，主動聯繫偕同善心人士致贈慰問金新台幣1萬6000元，另由分駐所致贈民生物資等協助；

另轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，協助處理家庭變故紓困措施，讓她及家人非常感動，一再向警方與善心人士致謝。



分局長林文煜表示，社會上還有不少弱勢家庭需要關心，同仁落實社區警政，積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁學習。

經查，裘馨型肌肉失養症屬基因缺損，類型有裘馨型、貝克型、脊髓型等，以裘馨型為最常見，也是最嚴重的一種。有缺損的基因使肌肉細胞功能逐漸喪失，隨著年齡增加肌肉受損程度愈嚴重，以致患者肢體無法活動自如，並且造成各關節攣縮變形，必須靠支架輔助或輪椅代步，甚至癱瘓在床上。最後往往因為呼吸肌或心臟肌肉受波及，導致患者呼吸困難或心臟停止跳動而結束生命。

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