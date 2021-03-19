機車遇紅燈「牽車左轉」挨罰1萬1800　他不服「拒檢」慘被打臉

▲屏東地方法院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市周姓男子騎機車遇路口紅燈，「為趕時間」下車牽著機車左轉通過該路口，被執勤員警發現攔下，他不予理會離去，警方開出闖紅燈及拒檢共1萬1800元罰單，他以當時因下雨，有請警方調閱路口影帶再裁罰後才離開，他是守法公民，提出行政訴訟主張撤銷罰單，遭法官駁回。

周姓男子於2020年8月25日13時48分許，騎機車行經屏東市復興路與光復路口，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」、「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」違規情事，被警方開單告發，共裁罰1萬1800元，並吊扣機車駕駛執照6個月、違規規點數3點。

他不服，表示，光復路與復興路口為T 字交集，他曾因騎車左轉（紅燈)被罰，並吊銷駕照，重考後知道該處行車狀況，絕不會知法犯法。但因為當時趕時間，所以才在紅燈前下車，推行過紅燈區後綠燈再上車騎乘。

員警當時並未見他推車過紅線，只見到騎車部分，他堅持騎車左轉闖紅燈，且事後有請求警方現場調閱監視畫面，但因為當時要下雨了，因此請求調閱影帶後再裁罰便離去。等他接獲舉發通知單時，有聯絡交通隊，但承辦員警不在，「我是守法公民決不會無理取鬧，也直接當面對話，何來逃逸之說」，聲明原處分撤銷。

法官審理檢視畫面，發現系爭機車紅燈左轉，經調閱監視器畫面以牽引方式經過停止線，依警政署交字規定，上開行為人均視同機車駕駛人，該案全程有採證影像可稽，經鳴笛攔查並明確告知違規、不服稽查逕行駛離情事，駁回他的主張。

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