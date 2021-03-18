　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席2020台灣資本市場論壇開幕式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨：蔡英文、蘇貞昌2006年主導編列核四預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

珍藻礁公投獲近70萬份連署後，引起各界對於能源政策的討論。國民黨17日晚間抨擊，2006年民進黨執政時期，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是現任總統蔡英文，兩人主導行政院編列核四興建預算448億送交立法院，現在竟又放出核四廠移址台中的假消息，「把能源政策當模擬城市在玩嗎？」

國民黨表示，近日傳出核四在台中重啟，徹頭徹尾就是民進黨自製的假消息，2006 年間，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是蔡英文，兩人主導行政院編列核四興建預算448億送交立法院，蔡英文還親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，這才是真消息。

國民黨指出，現在核四廠就是興建在新北市，又不是在玩模擬城市，怎麼可能把一座已經完工的核四廠，直接移址到台中？如此顯而易見的假消息，沒想到民進黨居然不做澄清，反而利用官方臉書要求國民黨主席江啟臣表態？

國民黨表示，核四廠移址台中，根本就是空穴來風，民進黨除了造謠，還要求在野黨表態，恐觸犯社維法63條，散布謠言影響公共安寧的嫌疑，希望警政單位可以秉公處理。

針對核四廠是否應該重啟商轉，國民黨強調，現在已經由民間團體發起公投，8月28日就要由全民做出決議。

國民黨諷刺，曾經保證不會缺電的是蔡政府，現在宣稱不蓋三接就會缺電的也是蔡政府，核四廠要不要商轉，更是只有蔡政府能夠做出的決策，民進黨不澄清假消息，甚至拿能源政策要求在野黨表態，真是讓人搞不清楚現在的執政黨到底是誰。

其他人也看了這些新聞...

王定宇神隱6天首發聲 跟顏若芳租房4、5個月「現在已不租了」
被爆8000元分租顏若芳房間　王定宇：對我來說還是蠻貴的
顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

更多熱門新聞...

王定宇神隱6天喊「退租」　趙少康：說詞比較好笑
王定宇嫌房租8千太貴　葉毓蘭：台北多少年輕人住老公寓頂加
王定宇跑攤照片「藏亮點」　宅神笑翻：主辦方在傷口上灑鹽

振興一下我們的美麗

ET快訊
「億級男星」沒偶包！　0偽裝大街「醉嗑水煎包」直擊
快訊／肯德基蝦皮價格出包！「6塊蛋塔只要35」　8萬份半夜賣
「最強一波冷」30→13°C回冬急凍17°C！吳德榮示警：變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

美中高層會談18日登場　蕭美琴：有信心拜登續挺台灣

大陸威脅法議員取消訪台　法駐台代表：有一天一定會來

王金平今慶80大壽生日　感謝國人守住疫情「讓我可以與大家相聚」

批鄭運鵬無視蔡英文踩藻礁　介文汲：這種貨色在立法院屬國家災難

賴清德、柯文哲一起出席寧夏夜市餐會　互動冷僅握手致意

獨／疑暴衝？北捷文湖線「廠內維修列車」碰牆　擋風玻璃碎成蜘蛛網

王美惠籲公投勿濫用　黃子哲酸：有民進黨證才能提公投

促轉會淪萬年機關？政院：不會為延長而延長

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

美中高層會談18日登場　蕭美琴：有信心拜登續挺台灣

大陸威脅法議員取消訪台　法駐台代表：有一天一定會來

王金平今慶80大壽生日　感謝國人守住疫情「讓我可以與大家相聚」

批鄭運鵬無視蔡英文踩藻礁　介文汲：這種貨色在立法院屬國家災難

賴清德、柯文哲一起出席寧夏夜市餐會　互動冷僅握手致意

獨／疑暴衝？北捷文湖線「廠內維修列車」碰牆　擋風玻璃碎成蜘蛛網

王美惠籲公投勿濫用　黃子哲酸：有民進黨證才能提公投

促轉會淪萬年機關？政院：不會為延長而延長

壽司郎「不誠懇被修理」　他曝台特殊社會現象：貪便宜

華為小公主翻跳BLACKPINK被批「像在作法」　高EQ哏圖回應…笑爆

簽字離婚藏「5字陷阱」！賣雞人妻偷吃員工　賠了300萬還被告

蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

命理師警告「全台133鮭魚人」恐運衰財掰人緣壞　一職業最適合鮭化

徐若熙障礙！首局僅花10球奪3K　改寫林恩宇最年輕紀錄

長華連六年賺逾一股本　今年營收獲利拚創高　

梅根爆婚禮前秘婚！　英牧師指「不可能」：她來自美國才不懂

人妻偷情被抓包！竟活生生淋油燒8歲幼子　折磨2天不治

「億級男星」0偽裝嗑水煎包！凌晨帶醉意現身行天宮站…網：沒偶包

3柴合體趴窗台上演「十八相送」　萌汪目送道別熱情燦笑融化媽

政治熱門新聞

江啟臣：2006年蔡英文主導興建核四

獨／擋風玻璃全碎！北捷維修列車碰牆

壽司之亂！北市2天「20人改名叫鮭魚」

美中高層會談18日登場　蕭美琴：有信心拜登續挺台灣

大陸阻法議員訪台　法駐台代表：有天一定會來

免費吃壽司瘋改名　記住一生只能改3次

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

表態角逐2022屏東縣長　鍾佳濱：都布置好了「等開始營業」！

王定宇為同居風波道歉了！4個抱歉坦承錯誤

王定宇嫌冷氣太吵　網酸：可是現在冬天

介文汲：鄭運鵬在立法院屬國家災難

「客家男友超摳」挨轟歧視　龍龍：想想多元性別朋友

瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次...

更多熱門

相關新聞

江啟臣：2006年蔡英文主導興建核四

江啟臣：2006年蔡英文主導興建核四

環團為了防止中油在有7600年歷史的桃園大潭藻礁上，興建第三座液化天然氣接收站，因而發起珍愛藻礁公投，也引起各界對於能源政策的討論。國民黨主席江啟臣痛批，2006年民進黨執政時，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是現任總統蔡英文，兩人主導編列核四興建預算，「現在應該說明自己立場轉變的原因」。

介文汲：鄭運鵬在立法院屬國家災難

介文汲：鄭運鵬在立法院屬國家災難

王育敏：親綠媒體造謠「核四遷台中」智商不高

王育敏：親綠媒體造謠「核四遷台中」智商不高

公投若通過內閣官員不下台　藍委：集體戀棧

公投若通過內閣官員不下台　藍委：集體戀棧

可以出國了！　蔡英文：首團台帛旅游泡泡四月出發

可以出國了！　蔡英文：首團台帛旅游泡泡四月出發

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌核四

讀者迴響

熱門新聞

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

改3次名只能實至名鮭？有特例可無限改

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

女工遭魔神仔抓交替！靠他躲死劫

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面