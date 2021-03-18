蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

▲國民黨：蔡英文、蘇貞昌2006年主導編列核四預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

珍藻礁公投獲近70萬份連署後，引起各界對於能源政策的討論。國民黨17日晚間抨擊，2006年民進黨執政時期，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是現任總統蔡英文，兩人主導行政院編列核四興建預算448億送交立法院，現在竟又放出核四廠移址台中的假消息，「把能源政策當模擬城市在玩嗎？」

國民黨表示，近日傳出核四在台中重啟，徹頭徹尾就是民進黨自製的假消息，2006 年間，蘇貞昌擔任行政院長，副院長是蔡英文，兩人主導行政院編列核四興建預算448億送交立法院，蔡英文還親自向台電要求核四「如質、如期」完工，先蓋核四、再停核四、再追加預算，這才是真消息。

國民黨指出，現在核四廠就是興建在新北市，又不是在玩模擬城市，怎麼可能把一座已經完工的核四廠，直接移址到台中？如此顯而易見的假消息，沒想到民進黨居然不做澄清，反而利用官方臉書要求國民黨主席江啟臣表態？

國民黨表示，核四廠移址台中，根本就是空穴來風，民進黨除了造謠，還要求在野黨表態，恐觸犯社維法63條，散布謠言影響公共安寧的嫌疑，希望警政單位可以秉公處理。

針對核四廠是否應該重啟商轉，國民黨強調，現在已經由民間團體發起公投，8月28日就要由全民做出決議。

國民黨諷刺，曾經保證不會缺電的是蔡政府，現在宣稱不蓋三接就會缺電的也是蔡政府，核四廠要不要商轉，更是只有蔡政府能夠做出的決策，民進黨不澄清假消息，甚至拿能源政策要求在野黨表態，真是讓人搞不清楚現在的執政黨到底是誰。

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