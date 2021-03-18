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蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

▲▼蔡英文提出3大「核四危險」關鍵原因。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文提出3大「核四危險」關鍵原因。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨近日掀起核四議題，總統蔡英文18日晚間再次透過臉書強調，「核四是危險拼裝車，不應該重啟！」並反擊國民黨不敢說到底哪個縣市願意承受核四風險，也不敢說核四有多不安全；接著她提出3大核四危險的原因，包括「核四是危險拼裝車」、「核四耐震標準落後」，以及「核四位於危險地震帶」等。

蔡英文說，這些國民黨不敢說的話，那就讓她來講，首先「核四是危險拼裝車」，核四在1980年代規劃、1990年代動工，當時的設計規劃和現在的技術已經有很大的落差，而且前三座核電廠都是統包，只有核四不是，拼拼湊湊的施工品質，帶來很多疑慮。

蔡英文舉監察院的報告，2014年核四試運轉結束時，設備或組件損壞了2124個，「特別要注意的是，當時核四為了勉強進行一號機的測試，從施工中的二號機挪用多達1,777項設備或組件，可以說是一台拼裝車。缺料、備品不足下的拼湊，嚴重了影響核四的安全性。」

其次，蔡英文指出「核四耐震標準落後」，在2011年福島核災過後，國際社會意識到核電廠在天災下的脆弱性，提高了耐震標準。而核四過時的設計，完全不符合新標準。

最後，是「核四位於危險地震帶」的問題，蔡英文表示，台灣和日本一樣位於地震帶，最近幾年，經過科學調查，核四周邊的斷層危害已被一一確認，潛在著巨大風險，「況且，核四距離台北火車站只有37公里，如果發生事故，後果將不堪設想」。

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