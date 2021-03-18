民進黨抓包江啟臣扭曲事實：蔡英文當年被迫復建核原因曝光

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

對於國民黨指控2006年民進黨執政時，時任行政院副院長的蔡英文，編列核四預算一事。民進黨發言人透過臉書還原真相，反擊國民黨主席江啟臣用扭曲事實、去脈絡化的方式炒冷飯，目的無疑是轉移自己一直閃躲不回應重啟核四的焦點。

民進黨發言人指出，2006年時，國民黨用國會多數，通過要求民進黨政府把2001年停工的核四重啟興建，「國民黨跟江啟臣主席又在用扭曲事實、去脈絡化的方式炒冷飯，目的就是要移轉自己一直閃躲不回應重啟危險核四的焦點」。

民進黨發言人指出，2006年編列核四追加預算，蔡英文在2013年3月在跟媒體茶敘時，就已經明確說明過，是因為立法院做成「續建核四」的決議，而作為行政院副院長的她，能做的就是盡快讓它完工，不要再拖延而產生工程上的問題，甚至造成預算一再追加，減少國家對這個事情成本的付出。

民進黨發言人表示，還原歷史脈絡，民進黨上次執政時，是朝小野大的狀況，在2000年時，前總統陳水扁任命的行政院長張俊雄宣布停建核四；2001年時，因為大法官釋憲核四等重大政策變更例如停建需要國會同意，國民黨以立法院多數席次優勢，迫使核四復建，民進黨只能採取「推動非核家園、核四如期完工」的雙重策略，藉以降低核四的後遺症。

民進黨發言人強調，在2011年311福島核災發生前，台灣反核四的力道雖然非常強大，但還非社會整體的共識，社會支持度不如福島核災發生後的強烈，迫使馬英九政府在2014年宣布將核四封存。

至今，311福島核災過了10年，民進黨發言人表示，國民黨跟馬英九又想要重啟核四，江啟臣與國民黨從過去的立場就是支持重啟核四，如今一直被問到，支不支持重啟危險核四，卻一直閃躲不回應，又想用扭曲事實、去脈絡化方式炒冷飯。