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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨嗆「江啟臣神隱」　藍發言人：綠營藻礁議題啞口無言就甩鍋

▲國民黨主席江啟臣、總召林為洲遞交反萊豬公投案第二階段連署書。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

核電爭議因大潭藻礁保護再次成為焦點，民進黨拒停工第三接收站，更批評國民黨主席江啟臣神隱，不對核四議題表態。對此，國民黨發言人陳偉杰18日質疑綠營又甩鍋再也，民進黨在藻礁議題被攻擊的啞口無言，立刻轉移焦點拉黑國民黨。

陳偉杰下午於臉書發文指出，民進黨執政失能下，台灣缺水、缺電、什麼都缺，就是不缺口水戰，綠營眼看藻礁議題被外界攻擊的啞口無言，立刻將轉移焦點，拉黑國民黨，陳偉杰籲請民進黨回歸正題，向全民說清楚「三接站蓋不蓋？電力缺不缺？」

至於民進黨批評國民黨主張重啟核四，且江啟臣神隱不表態，陳偉杰指出，江啟臣於周三中常會上表態「尊重人民意志」，是否重啟核四應交由公民投票決定，而當年封存核四也是替下一代保留選擇權，令人不解的是，當年主張要核四公投的民進黨，現在竟然害怕公投。

陳偉杰表示，民進黨執政至今，惡霸行為越發明顯，高達7成民眾反對進口萊豬，中央卻不予理會。環團保護藻礁，中央也充耳不聞，還甩鍋在野的國民黨，陳偉杰認為民進黨執政後，「凡事只有蔡總統、蘇院長點頭的政策才算數，到底人民為先？還是政治算計為先？」

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