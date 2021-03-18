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不滿遭蔡英文抹紅　國民黨：我們始終捍衛台灣民主自由

▲國民黨不滿遭蔡英文抹紅，18日發文譴責。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨不滿遭蔡英文抹紅，18日發文譴責。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

 記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文16日出席民進黨台北市黨務座談時表示，台灣面臨很大的外部壓力，如果要用國民黨方式迎合中國，就等著變成「第二個香港」。對此，國民黨18日晚間譴責蔡英文抹紅在野黨，嚴重撕裂社會，國民黨多次公開反對一國兩制，立場始終是守護中華民國主權，捍衛台灣民主自由。

國民黨18日晚間透過臉書「中國國民黨 KMT」指出，蔡英文居然講出「用國民黨的方式，台灣會變成第二個香港」這種話，明目張膽的抹紅、汙衊在野黨，嚴重撕裂社會，製造朝野對立，他們要對蔡總統提出嚴厲的抗議。

國民黨強調，他們過去多次公開反對一國兩制，更多次以公開形式，對中共當局剝奪香港民主制度的做法表達遺憾，更呼籲中國應該保障香港的自由與民主化，「我們的立場始終是守護中華民國主權、捍衛台灣民主自由，蔡總統身為國家元首，應該盡力追求朝野合作與對話，怎可用錯誤言論隱射、造謠，傷害在野黨名譽？」

國民黨批評，蔡英文自己執政不利，開放萊豬、破壞藻礁，在在打臉過去在野時期的民進黨，現在用抹紅在野黨的方式，在民進黨座談時尋求自我安慰，根本沒有在回應民意。「蔡總統始終不去面對台灣的現實問題，口口聲聲說要團結台灣，實際上卻總在做著撕裂社會的行為，缺乏身為總統的高度，希望蔡總統能夠節制言行、專心國政，不要再用抹紅這種惡劣手段，來自欺欺人了。」

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