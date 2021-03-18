蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題　

▲核四廠。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

藻礁公投案加深國人討論台灣能源政策，目前部分焦點已延伸至「以核養綠」。國民黨主席江啟臣18日晚間透過臉書，引述報導指稱總統蔡英文在2006年擔任行政院副院長時，曾明確指出「蔡英文說核四一定要蓋完」。對此，《ETtoday新聞雲》記者找到當年報導全文，發現蔡英文原意是擔憂核四沒蓋完會有安全問題，至於要不要運作？她則稱「到時候可以再討論」。

江啟臣近日指控蔡英文2006年時主導編列核四興建預算，不過18日蔡則澄清，當年民進黨政府提出核四停建，但國民黨在立法院多數下，仍通過續建核四決議，行政部門只好恢復編列核四預算。

到了晚間，江啟臣透過臉書擷取《聯合報》2006年4月27日頭版副標「蔡英文：核四廠一定要蓋完」，批評蔡英文今天說「民進黨一直主張停建核四，國民黨一直主張重啟核四」等話是完全錯誤的資訊，總統級的假訊息。

對此，《ETtoday新聞雲》記者找到當年報導，發現全文是討論時任副總統呂秀蓮出席民進黨中常會時，表示處理核廢料技術已精進，核能發電是「綠色能源」，反核可能才是落伍觀念，認為民進黨應全面檢討能源政策。

報導指出，呂秀蓮拋出此想法後，引爆民進黨中常會「擁核、反核」論戰，而當時蔡英文向常委解釋「追加核四預算」議題，表示行政院立場是「核四廠一定要蓋完」，因為不蓋完會有安全問題，且要賠錢；至於蓋完要不要運作？蔡英文則說，「到時候可以再討論」。

另外，報導中也提到前中研院長李遠哲2006年時表達支持核電，呂秀蓮因此認為過去民進黨反核是因為不能處理核廢料，現在不蓋或許更糟。

▼江啟臣控蔡英文支持蓋完核四。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）