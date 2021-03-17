王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

▲立委王美惠會勘嘉市八掌溪防汛道路等水防設施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠16日偕經濟部水利署第五河川局人員赴嘉市八掌溪，會勘防汛道路等水防設施，並於現場促請五河局應動用準備金改善路面破損問題，避免影響民眾安全。

王美惠指出，面對汛期來臨，相關水防設施不論是水門、抽水站、堤防、水防道路乃至於跨河構造物都應做好防災整備，以利減災並能提高搶災搶險之能力。

▲立委王美惠會勘嘉市八掌溪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠表示，近期接到民眾反映，指八掌溪堤防道路路面嚴重破損，影響用路安全且多次發生交通事故，所以特別在今天邀集相關單位辦理會勘，王美惠在現場也要求第五河川局儘速改善路面現況，並建議編列預算美化堤岸視覺，同時將堤內灌木及雜草進行整修，讓市民享有更好、更安全的使用環境。

針對八掌溪周邊的問題，第五河川局則表示，八掌溪堤防道路老舊需重鋪路段繁多，已將該道路（八掌溪吳鳯堤段）納入相關計畫，惟經實地會勘以及王美惠立委強力要求下，預計先以緊急搶險修方式辦理宣信街口至道將圳攔河堰鋪面更新，長度約230公尺並於5日內改善完成，另外堤內高灘地之喬灌木也會一併做視覺優化整理。

王美惠強調，八掌溪吳鳯堤段鄰近親水公園，近期又是黃金風鈴木盛開期，車流量較平常多，路面破損嚴重恐造成用路人有安全上的疑慮，王美惠也表示，為了大眾行車安全，會在立法院繼續努力，後續對牛稠溪護岸美化工程也會陸續追蹤，督促權管單位盡快改善完工，提供嘉義市民更安全舒適的用路環境。

限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！ 放在廚房美到仙氣噴發