　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

▲立委王美惠會勘嘉市八掌溪防汛道路等水防設施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委王美惠會勘嘉市八掌溪防汛道路等水防設施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠16日偕經濟部水利署第五河川局人員赴嘉市八掌溪，會勘防汛道路等水防設施，並於現場促請五河局應動用準備金改善路面破損問題，避免影響民眾安全。

王美惠指出，面對汛期來臨，相關水防設施不論是水門、抽水站、堤防、水防道路乃至於跨河構造物都應做好防災整備，以利減災並能提高搶災搶險之能力。

▲立委王美惠會勘嘉市八掌溪防汛道路等水防設施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委王美惠會勘嘉市八掌溪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠表示，近期接到民眾反映，指八掌溪堤防道路路面嚴重破損，影響用路安全且多次發生交通事故，所以特別在今天邀集相關單位辦理會勘，王美惠在現場也要求第五河川局儘速改善路面現況，並建議編列預算美化堤岸視覺，同時將堤內灌木及雜草進行整修，讓市民享有更好、更安全的使用環境。

針對八掌溪周邊的問題，第五河川局則表示，八掌溪堤防道路老舊需重鋪路段繁多，已將該道路（八掌溪吳鳯堤段）納入相關計畫，惟經實地會勘以及王美惠立委強力要求下，預計先以緊急搶險修方式辦理宣信街口至道將圳攔河堰鋪面更新，長度約230公尺並於5日內改善完成，另外堤內高灘地之喬灌木也會一併做視覺優化整理。

▲立委王美惠會勘嘉市八掌溪防汛道路等水防設施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠強調，八掌溪吳鳯堤段鄰近親水公園，近期又是黃金風鈴木盛開期，車流量較平常多，路面破損嚴重恐造成用路人有安全上的疑慮，王美惠也表示，為了大眾行車安全，會在立法院繼續努力，後續對牛稠溪護岸美化工程也會陸續追蹤，督促權管單位盡快改善完工，提供嘉義市民更安全舒適的用路環境。

限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！　放在廚房美到仙氣噴發

ET快訊
獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這3生肖最母湯
隔壁也是鮭魚！台大妹壽司郎「2桌餐費曝光」　店員結帳臉臭
祖雄帶烏克蘭正妹上摩鐵　經紀人認了：2人互有好感
北市20人改名「鮭魚」地圖曝光　大安、南港、士林最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

舊佳平部落家屋聯絡道路　「以祖先的技術尋回祖先的路」

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘　台電：啟動減價機制

紙風車368藝術工程　3／19晚屏東麟洛國小表演

蘇清泉接受「北漂最正主持人」專訪　網：看到不一樣的蘇院長

四湖反風吹自救會縣府陳抗　建設處長下陳情書允儘速發文能源局

整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶

富岡漁港改頭換面！饒慶鈴視察碼頭改善工程　打造國際觀光港

擦亮體育大縣金字招牌　徐榛蔚授旗原民代表隊　宣布97項競賽展開

王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

台東鸞山村下野部落54戶用水不足　重資4500萬延長自來水管

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

舊佳平部落家屋聯絡道路　「以祖先的技術尋回祖先的路」

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘　台電：啟動減價機制

紙風車368藝術工程　3／19晚屏東麟洛國小表演

蘇清泉接受「北漂最正主持人」專訪　網：看到不一樣的蘇院長

四湖反風吹自救會縣府陳抗　建設處長下陳情書允儘速發文能源局

整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶

富岡漁港改頭換面！饒慶鈴視察碼頭改善工程　打造國際觀光港

擦亮體育大縣金字招牌　徐榛蔚授旗原民代表隊　宣布97項競賽展開

王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

台東鸞山村下野部落54戶用水不足　重資4500萬延長自來水管

鮮嫩火雞片飯＋爆漿半熟蛋！台中超夯古早味　海藻魩仔湯一喝上癮

獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這「3生肖」最母湯

驚險墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」10層樓深峽谷　老夫婦奇蹟獲救

看夕陽滑進海面！墾丁私藏月光老房　每房都有迷人面海露臺＋浴缸

台帛泡泡啟動　外交部：凸顯兩國優異的防疫表現

味全派火球男徐若熙搶首勝　運彩看好兄弟贏球

C羅「虛擬球員卡」以820萬售出　刷新足球員最高紀錄

游淑慧爆：公路總局怠惰評鑑？　騰龍通運評鑑記錄停在2016年　

新北8人改名「鮭魚」吃爆壽司！板橋男改叫「史大鮭魚」

舊佳平部落家屋聯絡道路　「以祖先的技術尋回祖先的路」

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

買3斤魚頭怪怪的變2.1斤！老闆怒反擊

台南警阻集體烤雞！騎車上班嗅到「怪怪的」

小六生害女同學喝到「墨汁水」

快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐

自助餐5菜170被罵貴　老闆說話了

新式統一證號同身分證號　蔡易餘：方便網購訂票

台南交大警員住處大樓輕生

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘

桃園舊司法園區　規劃環保局進駐

四湖反風吹自救會縣府陳抗

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生

基隆人快搶！住宅家電汰舊換新　不限申請台數

鄭文燦：未來透過輕軌完整串連各生活圈

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

更多熱門

相關新聞

王美惠攜手永嘉基金會捐助救護器材

王美惠攜手永嘉基金會捐助救護器材

為提升嘉義市消防救護急救服務效率、挽救更多寶貴的生命，立法委員王美惠25日偕嘉義市私立永嘉教育事務基金會，捐贈嘉義市政府消防局救護器材，王美惠表示，期盼消防朋友能夠善加利用器材，繼續保障市民朋友的生命財產安全。

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨靠她「一女當關」

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨靠她「一女當關」

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

盤點20大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

民進黨立委送「防疫杯」給陳時中　力挺醫護、防疫五月天

民進黨立委送「防疫杯」給陳時中　力挺醫護、防疫五月天

王美惠淚訴遭「陷於不義」　名嘴嗆：違背民意哭什麼？

王美惠淚訴遭「陷於不義」　名嘴嗆：違背民意哭什麼？

關鍵字：

王美惠八掌溪水防設施道路破損

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

鮭魚男大生是他！2天要吃爆鮭魚餐

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面