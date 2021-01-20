民進黨立委送「防疫杯」給陳時中　力挺醫護、防疫五月天

▲民進黨立委鍾佳濱等人宣布贈送防疫五月天『防疫杯』。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，為了向勇敢的醫護同仁致謝，民進黨立委鍾佳濱等人19日贈送「防疫杯」給中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩、副署長莊人祥，呼籲全民能夠團結防疫、力挺醫護。

民進黨立委鍾佳濱、范雲、林楚茵、王美惠、伍麗華、郭國文20日上午於立法院召開「宣布贈送防疫五月天『防疫杯』，呼籲大眾團結防疫、力挺醫護」記者會，宣布贈送防疫杯給「防疫五月天」，並當場由中央流行疫情指揮中心派員接收。

鍾佳濱表示，在疫情艱困的時刻，醫護人員仍然維護全體醫療健康，「國外有國外的文化，用台灣的防疫杯支持第一線醫護人員，這才是真正的台灣價值」。

鍾佳濱也說，由於目前疫情嚴峻，指揮官及所有防疫工作夥伴都要堅守崗位，因此今天要把防疫杯送給他們，代表全民對他們的肯定跟感謝，也表達願意力挺到底。

王美惠則說，她要感謝所有醫護人員為防疫付出很多，他們真的辛苦了。

▲鍾佳濱贈送「防疫杯」給陳時中。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

郭國文指出，新冠肺炎從開始到現在已經415天，全球的總確診人數已經高達9600萬人，台灣的防疫成績是世界的驕傲，「防疫杯基本上也是個防疫冠軍盃的意思」，台灣可以說是暫時的冠軍，接下來還要面對許多考驗，這個冠軍盃有賴於第一線醫護人員的努力，能否繼續維持也要靠醫護人員的持續付出。

林宜瑾也說，這次贈送的防疫杯上寫著「我不需要醫療、需要去台灣」，後方搭配「台灣支持第一線健康英雄」的文字別具意義，讓大家在用防疫杯喝茶時，也能在心裡頭支持辛苦第一線醫護人員。

林楚茵強調，台灣的醫護人員在過去一年多盡忠職守，在崗位上守護我們的寶島，從不曾喊過辛苦，卻有很多人身在福中不知福，甚至提出許多批判，她邀請大家做好勤洗手、戴口罩的防護原則，更重要的是應該心存感激，感謝醫護同仁永遠站在第一線盡忠職守。

伍麗華表示，在疫情升溫的時刻人人自危，最辛苦的除了中央流行疫情指揮中心的人員，還有站在第一線的醫護人員，「全民防疫、人人有責」，大家如果把防疫工作做好，就是帶給所有醫護人員一個禮物。

范雲則指出，在全世界多數的醫療體系都已經崩潰的時候，這一年以來台灣醫療團隊已經證明靠的不是運氣，現在醫療團隊需要的是全民的溫暖與支持，「每個人都要做好自己的工作，而不是任意地批評跟責難」，希望大家站出來給醫護人員最大的鼓勵、最多的支持。

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