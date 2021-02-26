提升救護能量　王美惠攜手永嘉基金會捐助救護器材

▲立委王美惠熱心捐贈救護器材，提升急救服務效率。（圖／王美惠立委辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義市消防救護急救服務效率、挽救更多寶貴的生命，立法委員王美惠25日偕嘉義市私立永嘉教育事務基金會，捐贈嘉義市政府消防局救護器材，王美惠表示，期盼消防朋友能夠善加利用器材，繼續保障市民朋友的生命財產安全。

▲立委王美惠熱心捐贈自動心肺復甦機及12導程心電圖。（圖／王美惠立委辦公室提供）

王美惠及永嘉基金會捐贈嘉市府自動心肺復甦機及12導程心電圖機各4組，由局長蘇耀星代表受贈，同時回贈感謝狀，蘇耀星感謝王美惠及永嘉基金會的善行義舉，強調「工欲善其事、必先利其器」，一定會好好利用相關急救器材。

全台各縣市目前都在積極推廣急救OHCA（到院前無生命徵象）患者及心肌梗塞症狀患者的重要性，然而在救護車上的急救器材，除了有可以偵測生命徵象，並適時予以電擊的AED之外，還有王美惠立委及永嘉基金會捐贈的自動心肺復甦機和12導程心電圖機，前者用於協助患者的自動呼吸循環能力；後者則可以在現場立即偵測到心肌梗塞病患不正常的心電圖，並無線傳輸到醫院端和醫師讓院方提早準備。

據統計，嘉義市政府消防局到院前OHCA急救成功率提升為29.64%，全年度OHCA案件使用自動心肺復甦機達72%；109年計有183件疑似心肌梗塞案件，到院前在救護車上透過12導程心電圖機成功判別有30件連動通報醫院端，成功挽救市民寶貴生命，足見緊急救護的重要性。

▲立委王美惠熱心捐贈心電圖機各4組。（圖／王美惠立委辦公室提供）

王美惠表示，嘉義市一旦發生天災人禍，她總在第一時間趕赴現場關心，因為自己看過了太多的人間悲劇、太多的家庭破碎，覺得非常難過，所以才決定跟永嘉基金會一起捐贈急救器材，期盼能夠「拯救每個心跳、撐住每個家庭」，她強調，她也會繼續努力，爭取資源支持警消朋友，讓嘉義市的社會安全網更堅實、人民更安心。

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