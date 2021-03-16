鄭麗文點名三部長問「公投通過會下台嗎」　蘇揆：這不是政治公投

記者楊蕓／台北報導

今年8月28日將舉行公投投票，除了「重啟核四」確定成案，「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」皆已完成第二階段連署，屆時可望會有四項公投。國民黨立委鄭麗文16日質詢時，一一點名與公投議題相關的行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲，詢問若公投通過，部長是否下台負責。

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭麗文表示，公投是民主政治的極致表現，不管是萊豬、藻礁政策，行政團隊政策跟公投訴求相左，若屆時公投通過，院長會不會下台負責？

蘇貞昌回應，這些是政策公投，不是政治公投，且光這一次就有四個公投，政策都見仁見智，都會有不同表達。

鄭麗文接著把王美花、陳時中、陳吉仲叫上備詢台，一一詢問若公投通過，是否會請辭。王美花回應，經濟部長是政治任命，「長官請我們繼續工作，我們就為人民工作，若長官覺得我們要離開，我們就離開。」

▲鄭麗文一一詢問王美花、陳時中、陳吉仲，若公投過關是否下台負責。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中回應，衛福部是科學單位，如果能證明萊劑在安全容許量下是不安全的，我們會負責，政策對與錯是在科學證據下得到證明，「不會因為投票結果而下台。」

陳吉仲則說，農委會主要是維護養豬農民權益，不管萊豬公投通不通過，至少在產業競爭解決問題，「我覺得不管公投結果如何，希望台灣養豬產業永續經營，更何況現在儀表板呈現並沒有任何萊克多巴胺豬肉進來。」

聽到三部長都無法承諾若公投通過就下台，鄭麗文不滿說，公投結果不是面子問題，也不是輸贏問題，政府有權力辯護所主張的政策，如果被公投民意否決，難道不需負起政治責任嗎？

蘇貞昌則回，一直主張重啟核四、當年興建核四的馬總統，在封存核四時也沒有辭職下台，妳說他沒有肩膀嗎？並強調這是政策決定，不是政治決定。鄭麗文則說「你不辭職，我聽到了。」

此外，對於「珍愛藻礁」公投通過二階連署，可望成案，但環團憂心距離公投還有半年，即使公投通過，藻礁恐已遭到破壞。鄭麗文質詢時重申國民黨團三大要求，包括一、三接工程立即停工；二、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌公開宣示絕對遵守「珍愛藻礁」公投結果；三、蔡政府立即尋找三接替代方案，要求蘇貞昌給予承諾。

蘇貞昌重申，公投都依公投法規定，台灣進入多元民主社會，大家互相尊重不同意見，不論最後結果如何，政府都會尊重，但現在進行的工程都是依據環評結果，例如從本來230公頃，蔡總統上任後縮小至10分之1，且是18年前就填地完成的位置，藻礁也保護的很好，而政府務必在保護藻礁跟維持穩定供電上負責，請委員放心。

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