遭鄭運鵬控「踩藻礁」　國民黨團回擊：三接才是滅絕藻礁的恐怖殺手

▲國民黨團召開「蔡英文治國無方 只准州官放火 縱狗亂咬人」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院衛環委員會召委陳玉珍15日安排朝野立委考察桃園觀音區大潭三接工程及藻礁保育狀況，卻遭民進黨立委鄭運鵬批評以保護為名一腳踩進藻礁。國民黨團16日召開記者會回擊，昨天考察不只國民黨委員，還有官員、環團、各黨派立委，「難道只有國民黨委員的腳會踩壞藻礁嗎？」更何況人的腳並不會踩壞藻礁，三接工程才是成為滅絕藻礁的恐怖殺手。

書記長鄭麗文表示，這次考察的目的在於讓環團與政府部門面對面溝通，先不論環團政治背景，但保育自然生態的心，國民黨團跟他們是一樣的。可惜的是，當在地的桃園市官員、議員都到場參與時，桃園選出的立委鄭運鵬卻在藻礁區外遠遠之處，拍下站在藻礁上的國民黨委員，質疑「踩藻礁，真的愛藻礁？」此舉令人啼笑皆非。

鄭麗文再指出，昨天踩在藻礁上的，不只是國民黨委員，包括了官員、環團、不分黨派的委員，更還有民進黨籍的委員，「難道只有國民黨委員的腳會踩壞藻礁嗎？」當年蔡英文高喊「藻礁永存」時，腳也踩在藻礁上，且事實上，人的腳是不會踩壞藻礁的，但三接工程會造成生態浩劫，成為滅絕藻礁的恐怖殺手。

陳玉珍說明，考察前她已和「珍愛藻礁」發起人潘忠政老師聯繫，詢問腳踏藻礁有沒有疑慮？潘忠政引述一句珍古德博士名言：「唯有了解才會關心、唯有關心才會行動、唯有行動生命才有希望」，他直言，當藻礁懸命在政府奪命的開發案，動輒數百公頃的礁體要被鏟挖活埋，公民團體理性的引導想要了解民眾踏上藻礁，因而認識藻礁，這是「和藻礁輕柔的、善意的互動」。

陳玉珍批評，在各黨派的委員跟著中油引導員前往藻礁區，從未想到過居然有少數委員，竟然不跟著委員們一同了解藻礁生態性，三接工程到底對藻礁造成多大的影響，在背後勤做筆記「黑同學」，直呼鄭運鵬真的是民進黨的「豬隊友」。

總召費鴻泰則質疑，台灣從2018年開始從美國進口天然氣，但包括日本、韓國甚至中國大陸，都跟中東、印尼購買，蔡政府為何捨近求遠，購買價格又至少貴到2到4成的美國天然氣？其中耐人尋味，國民黨團會持續追蹤、了解。

國民黨團重申3點要求：一、三接工程立即停工；二、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌公開宣示絕對遵守「珍愛藻礁」公投結果；三、蔡政府立即尋找三接替代方案。

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