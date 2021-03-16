蘇貞昌表態支持促轉會延續　鄭運鵬力挺：促轉不可以逆轉

▲行政院長蘇貞昌與促轉會主委楊翠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

由於促進轉型正義委員會今年5月任期屆滿，民進黨立委鄭運鵬16日在立法院總質詢時，追問促轉會是否延長期限，轉型為執行機關。行政院長蘇貞昌表示，支持促轉會繼續延續，讓它能夠更充實任務。

2018年5月，促轉會正式成立，但依照《促進轉型正義條例》明定任務時間為2年，如果尚未完成相關任務，得報請行政院長延長任期，每年以1次為限。對此，促轉會在去年5月份兩年屆滿，已經報請蘇貞昌延長1年，如今再度面臨是否延長問題。

對此，鄭運鵬上午在立法院總質詢時，追問促轉會是否有延長期限的需要，或是修法延長期限訂定落日，以及是否轉型為執行機關。他認為，「促轉不可以逆轉」，國民黨打死反對，認為轉型正義不要再做了，但事實上這是過去政府對不起以前的受害者。

促轉會主委楊翠表示，促轉會從過去沒有辦法進行轉型正義的報告，到今天讓她很感動，過去這3年變化也是非常珍貴，已經被國人肯定，也已經達到一定程度的轉型正義。

對於是否要延長的問題，蘇貞昌則表示，促轉會主委楊翠的阿公，就是受迫害人，大家都是站在歷史的舞台上，應該達成資料徵集、事件平反、照顧受害者等任務，幾十年的威權統治，促轉工作並非2至3年就可以完成的。