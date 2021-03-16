蘇貞昌：「重啟核四」是馬英九主張　「搬到台中」是假消息

▲台電核四廠。（圖／台電提供）



記者林銘翰／台北報導

大潭藻礁爭議掀起國內能源論戰，前總統馬英九日前建議重啟核四應為最好解方，卻遭外界質疑馬英九認為核四應在台中重啟。對此，行政院長蘇貞昌16日表示，政府沒有打算在台中重啟核電，任何假訊息都不該，「是因為馬英九一直主張要重啟核四，所以又有人說要搬到台中」。

馬英九辦公室16日指出，馬英九日前至台北地方法院出庭，行進間面對記者詢問「總統你怎麼看重啟核四 」、「真會移到台中重啟嗎」，馬英九僅回答「應該要」即進入法院，表示一貫支持重啟核四的態度，並未聽到後面的問題，媒體卻斷章取義並作成新聞標題，報導馬英九認為核四應該在台中重啟。

▲經濟部長王美花、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，傳出政府有意在台中重啟核四，「任何時間說出來都是愚民、笑話」，因為核四歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等四任總統，都是設址在新北貢寮，並且命名為龍門電廠。

楊瓊瓔指出，今天早上也有民進黨的台中市議員詢問台中市長盧秀燕，如果中央執意在台中增加核電機組的看法如何，盧秀燕也表明堅決反對，反觀建核明明是在中央的權限，「民進黨這招讓人非常驚訝」，並詢問中央有沒有這樣的打算。對此，蘇貞昌連忙兩次強調「沒有」。

楊瓊瓔說，現在假消息很多，中央政府一再說不能亂放假消息，他要求蘇貞昌把這個放話的人、單位全部抓出來，不要再讓社會大眾恐慌。蘇貞昌表示，任何假訊息都不該，整個過程大家知道，民進黨政府一直都堅決主張非核家園，並反問楊瓊瓔是否贊成重啟核四。

楊瓊瓔認為，政府的目標是2025非核家園，中央政府也認為絕對不會在台中曾核，對於這樣子的假消息，應該要查出消息來源，讓假消息在台灣消失。對此，蘇貞昌則說，就是因為馬英九一直主張要重啟核四，所以又有人說要搬到台中，「這很不對」。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗