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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：「重啟核四」是馬英九主張　「搬到台中」是假消息

▲台電公司表示，已務實盤點評估核四重啟的困難，燃料外運從來不是重啟關鍵。圖為核四廠。（圖／台電提供）

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

記者林銘翰／台北報導

大潭藻礁爭議掀起國內能源論戰，前總統馬英九日前建議重啟核四應為最好解方，卻遭外界質疑馬英九認為核四應在台中重啟。對此，行政院長蘇貞昌16日表示，政府沒有打算在台中重啟核電，任何假訊息都不該，「是因為馬英九一直主張要重啟核四，所以又有人說要搬到台中」。

馬英九辦公室16日指出，馬英九日前至台北地方法院出庭，行進間面對記者詢問「總統你怎麼看重啟核四 」、「真會移到台中重啟嗎」，馬英九僅回答「應該要」即進入法院，表示一貫支持重啟核四的態度，並未聽到後面的問題，媒體卻斷章取義並作成新聞標題，報導馬英九認為核四應該在台中重啟。

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，傳出政府有意在台中重啟核四，「任何時間說出來都是愚民、笑話」，因為核四歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等四任總統，都是設址在新北貢寮，並且命名為龍門電廠。

楊瓊瓔指出，今天早上也有民進黨的台中市議員詢問台中市長盧秀燕，如果中央執意在台中增加核電機組的看法如何，盧秀燕也表明堅決反對，反觀建核明明是在中央的權限，「民進黨這招讓人非常驚訝」，並詢問中央有沒有這樣的打算。對此，蘇貞昌連忙兩次強調「沒有」。

楊瓊瓔說，現在假消息很多，中央政府一再說不能亂放假消息，他要求蘇貞昌把這個放話的人、單位全部抓出來，不要再讓社會大眾恐慌。蘇貞昌表示，任何假訊息都不該，整個過程大家知道，民進黨政府一直都堅決主張非核家園，並反問楊瓊瓔是否贊成重啟核四。

楊瓊瓔認為，政府的目標是2025非核家園，中央政府也認為絕對不會在台中曾核，對於這樣子的假消息，應該要查出消息來源，讓假消息在台灣消失。對此，蘇貞昌則說，就是因為馬英九一直主張要重啟核四，所以又有人說要搬到台中，「這很不對」。

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