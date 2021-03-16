鄭運鵬批國民黨立委「踩藻礁」　王美花：沒有說不能進去

▲鄭運鵬批評幾百個人勘查藻礁，直接踩進去礁岸。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）



記者林銘翰／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日率朝野立委、行政單位和環團考察桃園大潭藻礁，卻遭民進黨立委鄭運鵬批評帶頭踩藻礁。對此，經濟部長王美花16日表示，昨天去的是G1區，以現在的規範是可以進去的，「昨天人實在太多，但沒有說不能進去」。

行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花會前受訪時表示，因為昨天去的是G1區，中油有在做相關的生態保護，近來也有一些規範、希望大家能夠參觀，當地的漁民也會進來捕魚，所以才會有一些管制。

▼鄭運鵬批國民黨團率隊帶頭踩藻礁，經濟部長王美花說去的是G1區，沒說不能進去。（圖／記者屠惠剛攝）

王美花也坦言，「昨天人實在太多，但沒有說不能進去」，所以才會呈現這樣的情形，以現在的規範是可以進去的，只是昨天人非常多，基本上規範就是為了避免太多人，進而造成一些比較擔心的破壞。

此外，雲林縣長張麗善15日表示，護藻礁、反空污是全民共識，雲林縣正府也特別重視工安，因此拒絕麥寮電廠興建天然氣接收站，也希望台塑集團能站在全民立場思考，並與地方政府溝通。

對此，王美花表示，麥寮要不要蓋接收站，確實需要經過評估、環評，還要地方政府同意，這些都是議題。

王美花說明，麥寮要蓋接收站電廠，也是供中部地區來使用，「麥寮要供北部不得了，管線要拉180公里」，相關施作、可行性環評都是非常長期的工作。

王美花強調，本來這邊要蓋就是增氣減煤的議題，「希望如果能夠把媒改掉，就可以用燃氣蓋燃煤，對整個空污改善、煤的減排很有幫助」。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻攝）



其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗