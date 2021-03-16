高嘉瑜籲房租納實價登錄2.0　徐國勇：未來會來處理

記者楊蕓／台北報導

政府為打炒房，行政院日前通過「房地合一稅2.0」，但「囤房稅」因考量到恐轉嫁租屋族而暫緩實施。民進黨立委高嘉瑜16日在立法院質詢時，建議推動囤房稅，並鼓勵屋主加入包租代管行列，增加供給量進而使租金下跌，此外，她也呼籲房租應納入實價登錄2.0，讓租金公開透明，對此，內政部長徐國勇回應，這是很好的意見，未來會來處理。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

高嘉瑜表示，她肯定政府實施實價登錄2.0、房地合一稅，但她認為，若囤房稅仍無法落實，打房恐淪為空談，房價居高不下，年輕人仍買不起房。

蘇貞昌回應，很多事情不是一步可及，政府借鏡國外經驗推出房地合一稅，就是對於短買短賣、炒作房價的投機作為給予壓力，透過稅制改革希望不要讓房屋被當作商品炒作，牟取暴利。

對於「囤房稅」暫緩實施，蘇貞昌表示，政府全盤斟酌後，考慮到台北市一房的價值可能多於鄉下的三房、五房，就算提高房屋稅，一年不過增加幾千元，屋主並不會為了幾千元的稅，去賣掉幾千萬的房屋，反而可能出現轉嫁效應導致租金上漲，害了租屋族，「政府基於保護承租者、弱勢，暫不實施囤房稅是經過全盤考慮，並不是沒有落實。」

高嘉瑜認為，囤房稅2014年已立法實施，但僅在台北市、連江縣、宜蘭縣落實，有學者分析，台北市實施囤房稅後，房價每月漲幅從14.29％變成7.84％，減少了47.6%，可見長期實施囤房稅可能讓房價可以下跌。

至於政府擔心「囤房稅」將產生轉嫁效應，試算以超過4間房以上為囤房稅標準，受影響承租戶達78萬戶。高嘉瑜認為，78萬戶中有34萬戶是法人持有，是否因實施囤房稅導致租金上漲，她是遲疑的。

她強調，應棒子、蘿蔔並進，現在的問題在於內政部無法落實包租代管，因此，若實施囤房稅，同時鼓勵屋主出租，讓他們可以減稅或加入包租代管行列，進而使租屋市場供給量增加，房租就可能下跌。

此外，為健全租屋市場，高嘉瑜呼籲實價登錄2.0應將房租納入，讓價格公開透明。徐國勇回應，這是很好意見，過去租金在地下，很多房東為了不報稅，價格都沒公開，透過落實屋主報稅導入大眾市場，自然能跟實價登錄一樣揭露，我們會來處理這個問題。

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