偏村長年鬧「水荒」　林明溱允諾撥款增設簡易自來水設施

▲南投縣長林明溱會勘信義鄉豐丘、新鄉兩偏村，允諾增設簡易自來水。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

水情越見吃緊，但有些偏鄉偏村用水向來就不方便，南投縣長林明溱今赴信義鄉，先後會勘老人活動中心和日照中心工程進度，以及豐丘、新鄉兩村簡易自來水改善問題，林明溱允諾協助增設百噸蓄水池及4.5公里長取水管路。



林明溱今由縣府原民局長史強、立委許淑華等多位相關局處主管和地方各級民代和鄉民陪同下，到豐丘村、新鄉村會勘。

▲南投縣長林明溱（右2）會勘信義鄉豐丘、新鄉兩偏村，允諾增設簡易自來水。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，豐丘村仍有約20戶缺乏供應簡易自來水的水源，原民局將斥資約45萬元，協助興建容量100噸的混凝土造蓄水塔，並接引取水管路。

至於興建完工的新鄉村蓄水塔，距最近的水源仍遠達4.5公里，林明溱實勘後同意斥資約92萬元，由原民局施設引水管路，屆時可從蓄水塔供應全村逾200戶人家的供水管路。

林明溱指出，新鄉村簡易自來水設施所需經費超過300萬元，將請信義鄉公所提報供水計畫，並委請許淑華代為爭取中央水利署補助經費，如需地方配合款，縣府也一定全力籌措，盼能順利解決偏村水荒問題。



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