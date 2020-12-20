高雄男登油杉崙林道脫隊墜谷　搜救人員摸黑「聽聲辨位」救下山

記者白珈陽／南投報導

一行來自高雄的4人登山隊伍，19日上午7時許從南投縣信義鄉新鄉村的油杉崙林道入山，至下午4時許，其中一名蔡姓男子脫隊且偏離步道，不慎墜谷，南投縣消防局獲報後，立即派遣5車14人前往救援，於20日凌晨3時許順利將蔡男救出，經初步檢傷僅擦挫傷及肢體疼痛，無生命危險，隨後將他送往竹山秀傳醫院治療。

▲搜救人員透過聽聲辨位成功尋獲蔡男。（圖／南投縣消防局提供）

南投縣消防局第三大隊副大隊長楊華傑表示，19日下午4時許接獲陳姓山友報案，稱4人登山隊於當日早上7時許入山後，其中一名蔡姓隊員（60歲）脫隊，偏離步道且不慎墜谷，但不清楚確切位置，僅指出事故地點距登山口步行約1小時，會至登山口引導搜救人員入山。

楊華傑說，消防局受理後請陳姓山友自訂座標，並了解相關訊息，即派遣玉山分隊組成搜救隊伍，包括消防4人、義消10人，攜帶相關救援照明器材及繩索，由陳姓山友引導前往疑似事故地點附近進行搜索。

至昨晚6時許，搜救人員抵達疑似事故點下方搜尋未果，便依據陳提供的座標定位下切並修正路線，不過因夜間視線不良，加上山林無明顯路徑崎嶇難行，救援難度大大提升。晚間8時許，陳向搜救人員表示有聽到蔡男的呼救聲。

▲夜間視線不良，加上山林無明顯路徑崎嶇難行，增加搜救難度。

楊華傑指出，搜救人員透過聽聲辨位，於晚間10時01分抵達蔡男上方，惟地勢陡峭，須以繩索下降約100公尺才能靠近，半小時候成功接觸到蔡男，經檢視傷勢除肢體疼痛外並無大礙。把蔡男運至下降點後，在搜救人員安全評估下，決定連夜下撤，於20日凌晨3時40分抵達登山口，交由救護車送醫救治，順利完成救援任務。

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