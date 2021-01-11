住警器小兵立大功　林明溱動支1500萬採購至少5萬5千家庭受惠

▲林明溱宣布動支1500萬採購住警器，可嘉惠至少五萬家庭。（圖／南投縣政府提供）

記者李忠憲／南投報導

火警逃生時間寶貴，住警器可小兵立大功！南投縣長林明溱11日在縣務會議中宣布，將動支1500萬元預備金大量採購住警器，協助全縣尚未裝設的家戶安裝，至少5萬5千多戶家庭受惠。

南投縣長林明溱今天上午主持縣務會議時，提到住宅用火災警報器也就是住警器，應該要擴大安裝，保護民眾生命財產安全。他宣布將動支1500萬元預備金，由消防局會同民政社政單位調查統計尚未裝設「住宅用火災警報器」的全縣家戶，儘快大量採購發送並示範或協助安裝，預估至少會有5萬5千多戶受惠。

▲南投消防局持續推動家庭安裝住警器。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，「水火無情！但人為火警不僅可以預防，更可以因為提早示警而減少人命財產損失！」他說，火災一旦發生，逃生能否成功真正是在和時間賽跑，住警器真的能小兵立大功。曾有1戶弱勢人家，經縣府消防局免費安裝一具住警器後，自己再花幾百塊錢多裝3具，結果真的在某次火警意外中，及時搶救出家中身障成員，見證住警器確實是火災救命的利器。

他也說，住警器在火警發生產生煙高熱的第一時間就能啟動發出震耳鳴響，讓住戶即時深夜沈睡也能警醒及時逃生，在縣府消防局大力推廣下，已補助4萬多家戶一戶安裝一個，安裝率達42%。但更重要的是，經過縣府補助安裝後的家戶，大多會自己再增加安裝，因為每層樓甚至每個房間都安裝一具住警器才是最保險的火災警示措施。

林明溱說，這次決定動支縣府預備金採購5萬5千多具住警器，就是希望「拋磚引玉」，讓尚未安裝的家戶也都實際了解住警器的效果及重要性，然後達到引導各家戶主動自費加購，在自家各樓層及房間普及裝設的最終目標。

他認為，縣府多花這1500萬元預備金，絕對值得，因為只要能因此在未來萬一發生火災時多救一條生命，就比事後再怎麼慰問扶助都更有價值了。

添加蜂蜜顆粒更滋潤

【更多新聞】

►畸戀小34歲羅莉！摩鐵開房嘿咻 國小教練借錢賠300萬遭判5年

►口罩大廠華新年終上看4月 中衛不證實「加碼」：除夕前公布

►台灣堅達對決德國戰神！600萬賓士G CAR慘遭撞翻 維修費破百萬