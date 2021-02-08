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南投綠美橋危橋「解封」市長槓縣長　林明溱：會負起全責

▲▼南投綠美橋解封。（圖／南投縣政府提供）

▲南投綠美橋因危橋封橋，縣長林明溱宣布解封。（圖／南投縣政府提供）

記者李忠憲／南投報導

南投市綠美橋因部分鋼索鏽蝕、結構與正常橋梁差異甚大，市公所宣布「安全有疑慮」封橋，居民認為封橋後政府沒作為，讓民眾飽受不便之苦。南投縣長林明溱8日不顧南投市長宋懷琳質疑，宣布綠美橋立即解封，「會負起全責」，維持原本的機車、行人通行。

南投綠美橋位於南投市，1997年落成啟用，特殊圓拱形造型已成為當地知名景點。由於使用已20多年呈老舊，2019年封橋進行景觀改造，原本僅供機車、行人通行，民眾因此要改道走交通頻繁的軍功橋。2020年5月完成後，才沒幾個月又因成危橋封閉。民眾發現，封橋後政府都沒任何作為，認為政府擺爛，2日前找民代抗議，要求盡速修繕開放。

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▲南投市地標綠美橋景觀改善工程，決定順應民意由白漆改為原有的紅漆樣貌。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市地標綠美橋原封橋進行景觀改善工程，完工後又因危橋封橋。（圖／南投縣政府提供）

南投縣長林明溱8日召開記者會當場宣布，綠美橋即日起解封開放，維持原本的機車與行人通行。他表示， 依據顧問公司再次檢測資料顯示，去年封橋至今每周都做一次「高程」監測，累計5次監測結果，橋面均無明顯變化。1月15日進一步實施20噸靜態載重試驗，從5噸10噸直到加重20噸，結果橋面尚在彈性範圍內。在此載重條件下，維持原本開放行人與機車通行條件下「尚無無安全疑慮」。因此建議可按照封閉前狀況開放通車，惟仍應限制大量人車通行，橋梁開放通行期間應持續辦理監測，如果明顯變化立即重新辦理評估。

然而，綠美橋管理機關南投市市長宋懷琳卻持反對意見，她表示， 當初封橋是監測顧問公司認為有嚴重安全問題，在沒有任何改善下重新開放，她擔心屆時安全出問題，誰要負責？

▲▼南投綠美橋解封。（圖／南投縣政府提供）

▲在縣長林明溱宣布解封後，施工人員用怪手將紐澤西護欄移除。（圖／南投縣政府提供）

林明溱則說，綠美橋管理機關是南投市公所，法定橋梁主管機關是南投縣政府，因此封橋與否的決定，他願意一肩扛起。他說，只要兼顧縣民通行及安全，就會擇善固執義無反顧去做，現在確定綠美橋機車行人通行安全無虞，所以解除封橋。

他也說，綠美橋鋼索老舊鏽蝕問題同樣要積極處理，因為經費龐大，立委許淑華已允諾協助全力爭取中央重視補助，加速更新抽換鏽蝕的綠美橋鋼索，同時，縣府也會每周一次持續監測綠美橋橋梁安全，只要做到最周延，立即開放恢復綠美橋通行機車及行人，相信就能確保縣民，尤其是綠美橋串連的南投市軍功里、平和里民眾的通行權益及安全，他也願意對所做的決定負起完全的責任。

今天上上午記者會，包括立委許淑華、南投市長宋懷琳、縣議員洪浩原、張嘉哲及市民代表廖學輝、洪世耀、平和里長林世照都到場。

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