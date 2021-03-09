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金泉獎票選落後苗栗、台中　林明溱為北港溪和東埔好湯催票

▲金泉獎票選競爭激烈，南投縣長林明溱親為南投好湯拉票。（圖／南投縣政府提供）

▲金泉獎票選競爭激烈，南投縣長林明溱親為南投好湯拉票。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」人氣票選活動正如火如荼進行，南投有北港溪和東埔兩溫泉勝地參選，但至今1萬至2萬餘票數並不突出，在中部溫泉區遙遙落後給苗栗泰安溫泉的12萬票，縣長林明溱不但在臉書粉團上呼籲粉絲力挺，還在縣務會議上指示催票。

林明溱昨（8）日主持縣務會議時，力邀縣民一起來票挺東埔溫泉區及北港溪溫泉區，讓南投好湯在交通部觀光局舉辦之「2021台灣好湯溫泉區金泉獎－十泉十美獎網路票選活動」中脫穎而出，吸引國內外遊客，帶動觀光和農產消費。

▲東埔溫泉區目前票數落後給苗栗泰安、台中谷關兩溫泉區。（圖／南投縣政府提供）

▲東埔溫泉區目前票數落後給苗栗泰安、台中谷關等溫泉區。（圖／南投縣政府提供）

活動官網上的「中部溫泉區」共有七處候選溫泉景點，至今天下午4點左右，票數最高的是苗栗泰安溫泉（12萬8212票），北港溪溫泉（2萬4443票）、東埔溫泉（1萬5745票）都落後甚多，東埔甚至還輸給台中谷關溫泉的1萬7478票。

南投縣觀光處長陳志賢表示，北港溪和東埔溫泉區均為碳酸鈉泉，泉質無色無味、細滑滋潤，泡完通體舒暢，絕對是台灣數一數二的美人湯。該票選活動期間至3月31日中午12:00止，憑FB帳號就可前往官網(http://www.2020-21taiwanhotspring.net)加入會員投票，每人每日最多可以投7票，還有機會抽得大獎。

南投觀光處指出，除金泉獎自身提供的溫泉住宿券、泡湯券、IPHONE 12等抽獎獎項之外，縣府另外加碼，當南投溫泉區個別票數門檻達3萬、5萬、7萬、9萬，將抽出住宿券等好禮，突破10萬票，再加碼抽出Switch、SHARP 電視、登山自行車等大獎，相關活動訊息和抽獎辦法，可逕上「樂旅南投」FB粉絲頁查詢。

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