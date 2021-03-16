王浩宇槓藻礁遭點名開除後…　臉書突拋下一步「我該休息了！」

▲王浩宇表示要好好休息了。（圖／翻攝王浩宇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨籍的王浩宇連日來針對藻礁議題抨擊藻礁公投領銜人潘忠政，但卻遭黨內人批評激化對立恐讓公投過關，台北市議員王世堅也說要提案開除王浩宇黨籍，而王浩宇16日卻突然在臉書發文稱「是該休息了」。

王浩宇表示，在藻礁爭議的這段時間，認識潘老師十年、參與整個過程，所以他跳出來還原事實，評價有正有負，而這場公投的價值，讓大家有機會重現溝通過程、重建事實，讓民眾有機會真正了解他們簽的連署代表什麼，這是很有價值的討論過程。

王浩宇指出，這兩天從行政院、立法院到中央黨部，有很多官員、委員開始跳出來為第三天然氣接收站的政策辯護，讓民眾了解現在面臨的能源轉型課題，這代表從中央到黨內已經決定要正面面對這個公投案。他認為，這樣的做法，讓民進黨支持者放心不少，也可以避免政府再被抹黑攻擊，「而我，應該好好休息了。」

王世堅日前於政論節目《國民大會》中表示，把王浩宇的名字跟民進黨掛在一起，「那是對我們潑糞！」王浩宇之所以被罷免，其實主要是激怒了社會，所以應該不分藍綠，「在我們國內政壇，都應該讓這個人（指王浩宇）出局。」

對於王世堅點名要開除，王浩宇日前回應，面對黨內前輩對他的批評指教，只能選擇尊重，請大家不要為此攻擊世堅議員，也絕對要對其他批評他的黨內夥伴保持理性。因為藻礁公投即將送件，面對國民黨的政治挑撥與操作，「我們的敵人不該是彼此」。