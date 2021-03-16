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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回擊蘇貞昌！侯友宜：中央遲遲不處理核廢料確實讓我很頭痛

▲▼侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對行政院長蘇貞昌16日稱全台沒有地方願收核廢料，是新北市長侯友宜最頭痛的地方，侯友宜表示，「中央遲遲不處理核廢料」，確實讓他很頭痛。

對於核能與核廢料處理問題，蘇貞昌稍早受訪時表示，大家在講核能發電的同時，更要注意到它的後續處裡的困難，核廢料就是其中一種，千年萬年都處理不完，所以現在全台灣沒有一個地方願意收容核廢料，這也是侯友宜頭痛的地方，也是政府要一起來面對。

對此，侯友宜出席八里區里長座談會時表示，「確實阿，我是很頭痛，是因為新北市民每一個人都在講，中央為什麼不趕快把核廢料處理掉？」，所以中央一直無法把核廢料處理，市民一直反映，他也多次喊話中央，卻都沒有結果，當然頭痛。

侯友宜指出，中央遲遲不處理核廢料，也不知道中期貯存場會放在哪裡，讓新北市民覺得很委屈。面對現在的狀況，我們要很誠懇實在的去接受民意，針對人民聲音以及國家的永續發展，不斷的做好溝通協調，讓大家能夠取得大家有一個共同目標跟方向，所以其實很多事情是越公開越透明，大家講清楚我們就能夠共同攜手合作的往前走。

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