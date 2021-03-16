國民黨指蔡政府縱狗亂咬人　鄭運鵬「對號入座」：罵人是狗沒品！

記者蕭羽耘／台北報導

朝野立委15日考察桃園大潭藻礁，民進黨立委鄭運鵬大動作抨擊，藍委踩踏礁岸。不料，卻被爆出同黨綠營立委也同時在場探勘、總統蔡英文2013年踩礁照也被翻出，為此國民黨團16日一早開記者會展開反擊，批評總統蔡英文放狗咬人，而鄭運鵬也馬上「對號入座」po文回應。

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）



立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日率朝野立委、行政單位和環團考察桃園大潭藻礁，卻遭鄭運鵬批評帶頭踩藻礁。不過，陳玉珍隨即貼出總統蔡英文2013年也踩在藻礁上的照片，國民黨立委林奕華也秀出現場照，包含民進黨立委蘇巧慧等幾位綠委，以及經濟部曾文生次長也都在場探勘。

考察藻礁引來踐踏風波，國民黨團今天上午舉行「蔡英文治國無方，只准州官放火、縱狗亂咬人」記者會。然而，鄭運鵬隨後在臉書「對號入座」發文抨擊，「我判斷是罵我，從政久了，自認不貪不取為民服務，也是每天被罵被嗆，都習慣了。」

鄭運鵬認為，國民黨不管是要罵誰，罵人是狗可就沒品了，並諷刺他們可是連「武漢肺炎」都認為是歧視的高尚政黨，要開酸，他也不會比國民黨弱。但是無法理解踩藻礁的做法，怎麼一覺醒來，變成是「不踩藻礁的人」是錯的呢？如果昨天召委的安排可以細緻一點，不就皆大歡喜了嗎？