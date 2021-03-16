朱立倫如果宣布參選黨主席？　連勝文：我不會迴避、害怕

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓

◎攝影：林敬旻、陳煥丞

文／羅婉庭

國民黨智庫副董事長連勝文表示，如果前新北市長朱立倫宣布投入競選國民黨主席，「他不會迴避、害怕」，我們兩人理念不謀而合，只是解決之道不盡相同。

國民黨主席江啟臣任期在今年8月20日屆滿，黨內初步規劃7月改選主席，新任主席擁有2022年縣市長選舉提名權，更肩負2024總統暨立委大選的重任。

對於參選國民黨主席，截至目前為止，江啟臣已經表態爭取連任，中廣董事長趙少康因入黨尚未滿一年，是否可以順利取得入場券，還必須等待國民黨5月公佈黨主席選舉辦法，才能進一步確定。至於曾經擔任過國民黨主席的朱立倫，迄今仍未明確表態。

朱立倫預計在本週召開記者會，作為參選主席的起手式，並進一步對未來動向有所表態，並在四月初才會正式宣布參選主席。





▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

對於朱立倫如果宣布參選是否會影響自己的參選意願，連勝文在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，他不會迴避、害怕，他與朱立倫在上一次會面中談及黨主席選舉，兩人針對黨魁應扮演什麼角色進行討論，他跟朱立倫對於黨內現狀、發展方向等問題，兩人理念不謀而合，只是解決之道不盡相同。

連勝文透露，他也去拜訪過前高雄市長韓國瑜，向他請益黨的發展方向和國家重要議題，韓國瑜有跟他說明勸進趙少康的事情，也提到正在率領前高雄市府成員進行協助果農的公益計畫。

除了拜會大老，連勝文現階段也是馬不停蹄地在台北、桃園、新竹、彰化等地拜會意見領袖，他指著辦公室的兩張椅子說，黨內主動前來鼓勵參選的人不在少數，國民黨各路人馬都來坐過一輪了。

連勝文直言，別人要選不選，跟他沒有太大關係，他不會迴避，也從不會害怕，最重要的是把自己的理念講的清清楚楚。

「到底要幫國民黨做什麼、國民黨未來發展方向為何、如何領導國民黨？」連勝文說，這三個問題，他都已經想過。國民黨主席名列全世界10大難做工作之一，之所以動心起念參選，是因為受不了有人把黨當成實踐個人野心的工具，如同踏腳石，「你一個人實踐你的野心，其他人都是萬骨枯嗎？」

連勝文強調，少數人的自私導致國民黨前進的道路非常辛苦，直到現在都沒有改善，自己曾經差點為了國民黨送命，歷經生死關頭，回過頭看見的卻是少數人的自私，豈不白費了青春與心力？既然如此，他願意跳出來參選，起碼他有把握成為一個無私且專任的黨主席。

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

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