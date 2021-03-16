雲端最前線／韓國瑜IG更新拚復出？藍黨魁之爭朱立倫本週亮牌？

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國民黨主席選舉競爭激烈，更傳出「趙江結盟」，由江啟臣連任主席、趙少康拚總統，不過江與趙分別出面澄清「沒有此事」；而前主席朱立倫至今仍未宣布是否參選，但傳出朱本週將出席其所創的銀光協會記者會，屆時應會說明下一步動向。前高雄市長韓國瑜則於15日晚間更新IG，也讓韓粉高呼：「韓總要回歸了！」

▲國民黨主席熱門人選。（合成圖／記者林敬旻攝）

國民黨黨主席一役各方動作頻頻，究竟誰的勝算最大？《雲端最前線》16日邀請台北市議員林國成、台北市議員簡舒培、台北市議員王鴻薇以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

2022選情升溫，身為台北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中等人近期也頻頻「同場」，再度掀起討論。雖然陳時中被視為民進黨2022雙北「活棋」，也傳出綠營內部考量離大選仍有一年多，陳時中能否參選仍有變數？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。