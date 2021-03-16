「差點為這個黨送命」　連勝文選主席：忍耐10年「我受不了」　

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓

◎攝影：林敬旻、陳煥丞

文／徐政璿

2010年11月26日，五都選舉的前一天，晚間8時許，國民黨榮譽主席連戰之子連勝文，正在時任台北縣議會副議長陳鴻源的造勢晚會上，一聲槍響劃破了永和國小的夜空，連勝文的臉頰遭子彈穿過，滿臉鮮血，立刻被送往台大醫院急診室。

「我差點為了這個黨送命。」走過槍擊案10年，連勝文不但沒有埋怨這個曾害他受過重傷的黨，反而憂心起國民黨的未來，起心動念要參選黨主席。

連勝文近年致力於青創領域，2015年接下青年發展基金會執行長一職，協助青年創業與慈善公益。2020年正當國民黨陷入總統、立委雙雙落敗的大低谷時，連勝文被國民黨主席江啟臣找進智庫，希望強化藍營中生代戰力。

不過，在進入智庫的這段期間，連勝文認為，國民黨改革並未朝向應有的方向，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時火力四射，「我10年前就講，10年後我還在講，所以你忍久了會受不了，忍久了就沒辦法忍耐，你們不做就我來做好了，就這麼簡單。」

連勝文透露，現在已經在各地徵詢基層和黨內領袖的意見，他希望面對面向黨員闡述自己的理念，而目前得到的回饋也都相當正面。

他也說，真正鼓勵他參選黨主席的人，甚至會直接進到辦公室找他，並笑指記者坐的位置，「我這兩張椅子不曉得做了多少國民黨各路人馬」。

對於參選黨主席的關鍵，連勝文在訪談間透露了自己思考的三個方向，首先，究竟能幫助國民黨做什麼？第二、如何把國民黨帶到正確的道路上？第三、如何領導國民黨，並進一步幫國家做事？

「宏觀考量後才會去考慮如何選。」連勝文強調，別人選不選，跟他其實沒有什麼太大的關係，但若他要選，一定會把理念講的清清楚楚，因為沒有什麼好迴避，「我從來不會害怕」。

連勝文也坦言，黨主席絕對不是一件好做的工作，「我也可以跟你講，真正動心起念是為什麼，就是我受不了，你知道嗎？」

他說，黨不應該是一個人，或是少數人實現個人野心的工具，但如今，他發現每個人都把國民黨當作踏腳石，踩著其他人往上走，正是因為少數人的自私，導致國民黨的發展變得這麼辛苦，至今這個狀況仍未改善。

尤其這100多年以來，有多少人為了國民黨犧牲自己，這也是為什麼他現在提出「專職黨主席」的概念，要求黨主席要專心在黨務，不要再去競選公職。

為了描述最不想看見的未來場景，連勝文在訪談間還舉起了左手，看著手錶開始對時，「你現在就聽著我講，現在是中華民國110年3月11日下午1點鐘，如果未來有人掌握了黨機器，然後再去選總統，你看看會不會發生同樣的事情，你就看看我講的狀況會不會再發生一次，我保證再發生內亂。」

連勝文強調，若要論資格，自己不會輸給任何人，「我差點為了這個黨送命欸，差點為了這個黨戰死沙場，你想想看，我為了這個黨連命都差點送掉，我回過頭來看，卻是少數人的自私，把這個黨搞成這樣子，那我所耗費的青春時間心力，包括我自己的小命，不都白費了？」

▼國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

▼國民黨主席潛在競爭者：韓國瑜、朱立倫、趙少康。（合成圖／記者林敬旻攝）

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