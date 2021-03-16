國民黨酸鄭運鵬「地圖砲掃到自己人」：多關心桃園在地生態

▲鄭運鵬。（資料照／記者黃國霖攝）



記者蕭羽耘／台北報導

朝野立委15日赴桃園考察藻礁保育狀況，民進黨立委鄭運鵬批評，國民黨以保護為名一腳踩進藻礁，但遭發現同場勘查的綠營立委與總統蔡英文都曾踩進礁岸。對此，國民黨16日反擊，鄭運鵬發現地圖砲掃到自己人，立刻改口稱「可不可以踩不是我說了算」。

鄭運鵬昨天赴大潭視察藻礁，砲轟國民黨踐踏礁岸。不料，卻被爆出同黨綠營立委也同時在場探勘，連蔡英文2013年踩礁照也被翻出；而經濟部長王美花也說，昨天委員們去的是G1區，以現在的規範是可以進去的，「昨天人實在太多，但沒有說不能進去」。

對此，國民黨16日在臉書抨擊，明明不只有國民黨委員踩踏礁岸，卻被民進黨刻意操作成只有國民黨委員踩上藻礁，根本就是惡意的抹黑栽贓，而「鄭運鵬地圖砲」才是真正在做秀。

國民黨批評，鄭運鵬可能是發現的地圖砲掃到自己人，立刻改口稱「可不可以踩不是我說了算」，他都不知道可不可以踩，就發文抨擊國民黨委員，這不就是製造假消息帶風向嗎？

國民黨說，如今學者已經出面說明，只要穿著軟底雨鞋或膠鞋，對藻礁就不至於產生傷害，而王美花也證實沒有規定不能踩藻礁，證明鄭運鵬根本就是沒有做足功課，為反對而反對，難道不用為自己造假消息道歉？這種發文引戰的行為，才是徹徹底底的作秀。

國民黨呼籲鄭運鵬，多關心桃園在地生態，藻礁不會輕易被踩壞，但卻會因為三接工程而被摧毀，民進黨委員們昨天不去看藻礁，卻忙著盯國民黨，不在乎三接工程對藻礁的危害，卻盯著別人的鞋子有沒有踩上去；民進黨對於藻礁生態如此輕忽，從2013年的藻礁永存，變成如今的藻礁殺手，令人感到遺憾。