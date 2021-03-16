　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨酸鄭運鵬「地圖砲掃到自己人」：多關心桃園在地生態

▲▼鄭運鵬接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲鄭運鵬。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蕭羽耘／台北報導

朝野立委15日赴桃園考察藻礁保育狀況，民進黨立委鄭運鵬批評，國民黨以保護為名一腳踩進藻礁，但遭發現同場勘查的綠營立委與總統蔡英文都曾踩進礁岸。對此，國民黨16日反擊，鄭運鵬發現地圖砲掃到自己人，立刻改口稱「可不可以踩不是我說了算」。

鄭運鵬昨天赴大潭視察藻礁，砲轟國民黨踐踏礁岸。不料，卻被爆出同黨綠營立委也同時在場探勘，連蔡英文2013年踩礁照也被翻出；而經濟部長王美花也說，昨天委員們去的是G1區，以現在的規範是可以進去的，「昨天人實在太多，但沒有說不能進去」。

對此，國民黨16日在臉書抨擊，明明不只有國民黨委員踩踏礁岸，卻被民進黨刻意操作成只有國民黨委員踩上藻礁，根本就是惡意的抹黑栽贓，而「鄭運鵬地圖砲」才是真正在做秀。

國民黨批評，鄭運鵬可能是發現的地圖砲掃到自己人，立刻改口稱「可不可以踩不是我說了算」，他都不知道可不可以踩，就發文抨擊國民黨委員，這不就是製造假消息帶風向嗎？

國民黨說，如今學者已經出面說明，只要穿著軟底雨鞋或膠鞋，對藻礁就不至於產生傷害，而王美花也證實沒有規定不能踩藻礁，證明鄭運鵬根本就是沒有做足功課，為反對而反對，難道不用為自己造假消息道歉？這種發文引戰的行為，才是徹徹底底的作秀。

國民黨呼籲鄭運鵬，多關心桃園在地生態，藻礁不會輕易被踩壞，但卻會因為三接工程而被摧毀，民進黨委員們昨天不去看藻礁，卻忙著盯國民黨，不在乎三接工程對藻礁的危害，卻盯著別人的鞋子有沒有踩上去；民進黨對於藻礁生態如此輕忽，從2013年的藻礁永存，變成如今的藻礁殺手，令人感到遺憾。

ET快訊
遊覽車猛撞山壁5死　受傷乘客「還原驚悚過程」
快訊／不敵病魔！壽山動物園「紙片獅」小巴病逝
快訊／最新傷亡名單曝！遊覽車撞山壁5死10重傷
快訊／遊覽車撞山壁「45人全送醫」5死　里民活動回程舊蘇花遇
42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死　旅行社老闆趕抵現場
遊覽車猛撞山壁5死　「有2違規紀錄」2018年才出廠
快訊／遊覽車撞山壁5死！ 　現場慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5天內被恐嚇殺人、爆炸3次　北捷怒了：敢惡意挑釁絕對立刻反擊！

徐巧芯再回擊林穎孟：天然氣發電排氣管通你家　看誰比較先死？

新北遊覽車蘇花撞山5死15傷　侯友宜急電林姿妙「務必全力搶救」

鄭麗文點名三部長問「公投通過會下台嗎」　蘇揆：這不是政治公投

國民黨酸鄭運鵬「地圖砲掃到自己人」：多關心桃園在地生態

雙甜心對決！林穎孟為核廢料槓徐巧芯　再點名蔣萬安：支持放北市？

時力主張房地合一稅率採獲利累進　籲政院加速推動囤房稅

鄭運鵬批踩藻礁被打臉　葉毓蘭：傷敵不成自損八千

蘇貞昌：「重啟核四」是馬英九主張　「搬到台中」是假消息

撇黨內對決！朱立倫年後首次露面定調「正面合作」　4月宣布參選

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

5天內被恐嚇殺人、爆炸3次　北捷怒了：敢惡意挑釁絕對立刻反擊！

徐巧芯再回擊林穎孟：天然氣發電排氣管通你家　看誰比較先死？

新北遊覽車蘇花撞山5死15傷　侯友宜急電林姿妙「務必全力搶救」

鄭麗文點名三部長問「公投通過會下台嗎」　蘇揆：這不是政治公投

國民黨酸鄭運鵬「地圖砲掃到自己人」：多關心桃園在地生態

雙甜心對決！林穎孟為核廢料槓徐巧芯　再點名蔣萬安：支持放北市？

時力主張房地合一稅率採獲利累進　籲政院加速推動囤房稅

鄭運鵬批踩藻礁被打臉　葉毓蘭：傷敵不成自損八千

蘇貞昌：「重啟核四」是馬英九主張　「搬到台中」是假消息

撇黨內對決！朱立倫年後首次露面定調「正面合作」　4月宣布參選

快訊／41歲聲優天后水樹奈奈生了！　寶寶提早來報到…一抱娃哭了

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

桃猿一軍牛棚4左投　曾總：以前一位難求

錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

每天要抱1小時！　大隻鵝寶「笑眼貼肩」討抱萌暈網：真正的鵝子

快訊／不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

桃園航空城即將進行工程發包　議員憂原物料上漲「流標機率高」

曾被酸民攻擊　吳淡如轉念「很想找到這個人致謝」

政治熱門新聞

顏若芳沉潛　他曾預言：和蝴蝶姐姐一樣銷聲匿跡

尷尬！綠委批踩在藻礁上探勘...同黨立委皆在場

莊人祥嗆「我為什麼要告訴你」　議員批：傲慢！

韓國瑜換下藍襯衫！IG秀「韓系時尚風衣」回春穿搭

國軍服裝供售站開幕　國防部：不會想去軍用品店買

顏若芳自請處分、王定宇如常上工　民眾黨發言人：范雲不用講話？

快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消對外發言工作

他：王定宇這句話暴露本質

陳玉珍PO蔡英文照反擊鄭運鵬　

蔡英文當年「踩藻礁」真相看這裡　

槓藻礁遭點名開除　王浩宇驚曝下一步

影／盧秀燕：若中央執意在台中增加核能機組　「我堅決反對」

潘忠政帳號被禁？　臉書發言人證實：涉兒童情色內容

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

更多熱門

相關新聞

鄭運鵬批踩藻礁被打臉　藍委：傷敵不成自損八千

鄭運鵬批踩藻礁被打臉　藍委：傷敵不成自損八千

立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日率朝野立委、相關部會和環團考察桃園大潭藻礁，遭民進黨立委鄭運鵬批評帶頭踩藻礁。陳玉珍貼出總統蔡英文2013年也踩藻礁的照片，國民黨立委林奕華也秀出現場照，幾位綠委以及經濟部次長曾文生也在場。對此，與會的國民黨立委葉毓蘭直言，傷敵不成，自損八千。

遭鄭運鵬控「踩藻礁」　國民黨團回擊：三接才是滅絕藻礁的恐怖殺手

遭鄭運鵬控「踩藻礁」　國民黨團回擊：三接才是滅絕藻礁的恐怖殺手

農糧署：產銷失衡都是「天氣因素」！

農糧署：產銷失衡都是「天氣因素」！

蘇貞昌表態支持促轉會屆滿延續

蘇貞昌表態支持促轉會屆滿延續

韓國瑜IG更新拚復出？藍黨魁之爭朱立倫本週亮牌？

韓國瑜IG更新拚復出？藍黨魁之爭朱立倫本週亮牌？

關鍵字：

鄭運鵬國民黨

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面