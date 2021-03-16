國民黨戰疫苗不敢逆時中　連勝文自己來「我打過綠營網軍鷹犬疫苗」

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓

◎攝影：林敬旻、陳煥丞

文／楊蕓

國民黨智庫副董事長連勝文自去年起頻頻對疫苗議題發聲，卻被扣紅帽子，甚至遭指在賣大陸疫苗。對此，連勝文在接受《ETtoday新聞雲》專訪時砲火全開，他除了批評政府沉浸防疫神話，錯失取得疫苗先機外，也直批國民黨內仍有人憂讒畏譏，不敢監督。

連勝文透露，自己真的是覺得受不了，才在臉書提出建言，面對排山倒海的批評與攻擊，他也不甘示弱地說，「我不怕！我打過疫苗了，我打過綠營網軍跟鷹犬疫苗，免疫了，我沒差！」

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者林敬旻攝，下同）

連勝文表示，約在去年5月，他就在關注疫苗議題，12月在臉書發文向指揮中心喊話，面對大陸已要展開「疫苗外交」，台灣卻連疫苗都還沒有下落，他憂心疫苗的取得直接影響到邊境解封的時程，對於以貿易立國的台灣而言，這幾乎可以說是未來生存的關鍵。

「這個事情沒有疫苗解決不了！」連勝文說，他並不是公衛背景出身，但從去年他就開始追蹤疫苗取得進度，加上身邊外國朋友的遭遇，更讓他認知到疫苗的重要性，反觀政府還在大力宣揚防疫成功的氣氛中，「總有一天國門還是要打開，但問題還是在，不管是今天還是2024都一樣，你覺得這種東西國民黨能不重視嗎？」

連勝文透露，他曾向黨內多次呼籲，在野黨應就疫苗議題監督執政黨的進度，「似乎很多人還是有點憂讒畏譏，即便我講破喉嚨，他們也不太願意去碰這個議題，大概怕自己引火上身」，甚至有黨內同志勸說不要「逆時中」。

回想黨內開會情形，連勝文越講越氣，「我把議題拋上桌，希望他們能夠發表看法、追蹤，這個躲、那個閃，我就說，好啦！不要囉唆，你們不願意講就我來！」

言語間，連勝文也流露出自己對於國民黨不分區立委的失望。他說，區域立委可能因選區中綠營的勢力比較大，不敢得罪他們心目中的英雄陳時中，這可以理解，「但沒有選票壓力的民意代表呢？是不是應該在這關係到全民、台灣發展的關鍵點上，要有所表示？」

談到去年9月、12月數度在臉書上對疫苗議題發表看法卻遭到圍剿，或許是歷經6年前的台北市長選戰，一路上被嘲諷、言語霸凌，現在不論綠營、網友對他的觀點有任何「指教」，連勝文說自己倒是看得很開。

「反正當他們沒辦法否定你講的話時，就只能否定你這個人」、「我不怕！我打過疫苗了，我打過綠營網軍及鷹犬疫苗，免疫了，我沒差！」

對於國人時下最關心的疫苗數量與安全性等問題，連勝文指出，包括Moderna、BioNTech等疫苗都在大陸生產，問題是台灣到底要不要讓它進來？大陸去年就認知到疫苗重要性，捧著現金取得代理權，AZ其實也曾想與台灣廠商合作生產卻被拒絕，最後找上南韓SK集團合作，「這個就是眼光，你不能不佩服人家就是想得快，問題是，台灣有人想得到，但沒人做，也沒人在聽。」

連勝文說，如今BioNTech、AZ疫苗分別被中國大陸、南韓搶得先機，政府去年在做什麼？民進黨用政治意識型態取代專業判斷，用政治方法解決經濟問題、科學問題，不是這樣嗎？

「陳時中那時不是還穿著花襯衫到處在走、吃小吃嗎？」、「現在人家疫苗都開始弄了，台灣還沒有，不就是Taiwan can help變成Taiwan needs help嗎？」

連勝文強調，COVID-19不可能睡一覺起來就消失，政府土法煉鋼封鎖邊境度過疫情最嚴峻的時期，總有一天還是得將國門開放。

他呼籲，執政黨在宣揚台灣防疫傳奇的歡喜中應認清國際現實，也盼作為最大在野黨的國民黨，針對執政黨錯誤的政策提出批判，進行有效的監督。

其他人也看了這些新聞...

►朱立倫如果宣布參選黨主席？ 連勝文：我不會迴避、害怕

►「差點為這個黨送命」 連勝文選主席：忍耐10年「我受不了」

►「趙少康應走出戰情室」 連勝文：不跳脫個人當黨主席一定完蛋



更多熱門新聞...

►不擔心戳到吳敦義、韓國瑜 連勝文主張曝光「家人不得干涉黨務」



►振興一下我們的美麗