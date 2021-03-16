「趙少康應走出戰情室」　連勝文：不跳脫個人當黨主席一定完蛋

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓

◎攝影：林敬旻、陳煥丞

文／徐政璿

中廣董事長趙少康回歸國民黨後先稱要競選黨主席，接著說要選總統，在政壇上掀起一陣波瀾。國民黨智庫副董事長連勝文不避諱地直指，如果趙少康要選黨主席，應該走出長輩圈、走出「戰情室」好友圈。

國民黨主席江啟臣任期在今年8月20日屆滿，黨內初步規劃7月改選主席，新任主席擁有2022年縣市長選舉提名權，更肩負2024總統暨立委大選的重任。

參選國民黨主席的競爭者部分，截至目前為止，江啟臣已經表態爭取連任，趙少康因入黨尚未滿一年，是否可以順利取得入場券，還必須等待國民黨5月公佈黨主席選舉辦法，才能進一步確定。

至於連勝文在日前宣布要正在積極考慮參選後，近來走訪地方的行程也不斷，除了聽取基層朋友與長輩們的聲音，另一方面北上到他辦公室交換意見的地方意見領袖也不在少數。

連勝文接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，黨主席這個角色必須要非常接地氣，並接觸多元團體。

談到中廣董事長趙少康回歸國民黨說要選主席、選總統，但外界有聲音質疑他與年輕世代可能脫節、知識藍的形象也不容易接地氣，連勝文表示，如果趙少康要選黨主席，「我建議他應該走出長輩圈，走出戰情室的好友圈」。

連勝文表示，領導者的眼光不能只局限在台北市、只穿西裝打領帶、開口閉口都是國家大事，必須要了解多元的團體，多接觸黨內不同層級的團體，然後才能解決問題。

連勝文透露，大概就在趙少康宣布選黨主席的後兩、三天，也和韓國瑜見了面，並聊了些黨內的現況。

他認為，自己不論是和韓國瑜或朱立倫，對於國家發展的方向，想法都差不多，只是作法有所不同。

連勝文強調，未來的黨主席必須「無私」，他希望黨的高層一定要先了解黨內面對的問題，而非只將目標放在2024年總統大位，若無法跳脫個人，這樣的人來當黨主席一定完蛋。

▼中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

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