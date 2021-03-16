產銷失衡是「天氣因素」！農糧署駁撒幣收農產：民主國家不能不幫

▲胡忠一說，農民搶種高麗菜後也不能不幫。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨批農委會2019年光收購農產就花了6億，其中3.23億元還用來掩埋、堆肥及送養豬戶做飼料，國民黨主席江啟臣痛批，每次發生問題就大撒幣，治標不治本。農糧署署長胡忠一今（16日）找來農民和農會回應，預算每分錢都為維護農民收益及消費者權益審慎支出，且民主國家不能不幫農民外，產銷問題最大關鍵是「天氣」。

農糧署特地請麻豆區農會總幹事孫慈敏、麻豆區農友廖本森、冬山鄉農會總幹事黃志耀、冬山鄉農友林建良，和瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇一起澄清。農糧署提到，台灣時有霸王級寒流、乾旱、暖冬或豪雨等極端氣候，使農作物生育受阻、開花結果受影響，導致產量及品質下降、格外品比率提高等情形，為避免品質降低的農產品送往各批發市場及通路，影響承銷意願並拉低整體價格，連帶波及更多生產者產品價格也隨之下跌，針對品質分級分流確有需要。

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農糧署指出，要避免寒流所造成產期延遲重疊，或暖冬所造成產期過於集中等短期盛產壓力所導致的價格波動，政府均應編列產銷調節經費，積極加強預警、推動外銷、加工、購貯、行銷等各項措施，以穩定價格，保障農民收益。農糧署更拿出數據，以次級品加工為例，文旦柚108年因節氣關係，逢白露至中秋節相隔時間只5天，銷售壓力大，農糧署即結合飲料廠、餡料廠、烘焙廠及清潔用品業者等，利用果皮及果肉開發餡料、果泥、果汁、冰品、果乾、柚子參、柚子茶、精油及清潔用品等產品，並於各通路上架販售。計收購加工255公噸，補助經費約270萬元，創造產值約700萬元，讓原本價格不佳的次級品反而發揮相當大的加工加值效益。

接著是以多元循環利用為例，5、6月常有豪雨影響致金鑽鳳梨的肉聲果比例偏高，品質低、不耐儲存、難以外銷，農糧署啟動收購機制，除媒合加工業者以收購鳳梨次級品，作為產製鳳梨乾、鳳梨餡、鳳梨汁、果醬和鳳梨醋等產品原料，也供芻料使用，有效紓解銷售壓力。

▲胡忠一說，產銷問題最大關鍵是「天氣」。（圖／農糧署提供）



不過媒體問，相關農產栽種產量是否有機制別超過內需市場，而不是有獲利就一窩蜂種，政府無條件收，最後都是用納稅人的錢去補助，質疑難道就不能有限制補助措施？胡忠一說，「民主國家到底是誰先種、誰後種，每一個都是國民」，他以甘藍為例，已發警訊不要再種，到價格低時，不去關心，民代要選票，就會來說要照顧選區農民，不幫不行，而價格崩盤有定義，要低於成本連續超過要超過一星期才是，只有一、兩天是經濟自然波動。

胡忠一表示，有些不可控制力量，很多人說價格低又不救，花很多錢補助時，又被說亂花錢，他問那到底救不救？站在民主國家非常無奈，只能盡量做產銷預測，告訴農民希望他們配合，不要跟自己過不去，而在此狀況下，政府機關就要想很多方法。胡忠一說，台灣是小農國家，即便是大農國家也這樣做補助，農業跟工商業不同，「受到氣候變遷非常大影響」，最近5來不管是沒量有量，價格好不好，「到底是生產過剩？還是量？關鍵在天氣，這是最大的因素。」