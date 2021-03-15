新竹左岸「狗狗公園」啟用　26組遊戲設施日夜都好玩

▲新竹市長林智堅今宣布，左岸頭前溪橋下的「新竹左岸狗狗公園」改造完成。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

毛寶貝有福了，新竹市長林智堅今宣布，左岸頭前溪橋下的「新竹左岸狗狗公園」改造完成，並擴大面積至1.16公頃，更符合台灣動物保護行政監督聯盟標準，設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等。還有提供毛小孩飲水、狗便袋、能歇息的休憩棚及座椅等貼心設施，讓狗主人能夠安心便利遛狗運動。

「新竹左岸狗狗公園」今啟用，林智堅化身訓狗師，帶著多名狗狗試玩，包含曲型版、A型版，還與牠們一起玩飛盤。

林智堅表示，自他上任後，左岸從原來營建廢棄物堆棄地變綠地，再升級為大小朋友都能共享空間，感謝中央水環境經費支持，經統計，左岸、漁人碼頭、17公里三處投入總計經費超過30億元。左岸不僅提供自行車愛好者休憩場地，更是小朋友練習pushbike場地，年輕人的滑板公園，如今再加上狗狗公園，不分年齡都可再此找到專屬休憩場地。另外，目前左岸設有夜間照明，路燈還有編號，方便民眾說明自身地點，意外發生時，就能清楚通報。

環保局表示，「新竹左岸狗狗公園」擴大面積後，更加鄰近頭前溪橋下停車場，步行僅須4分鐘，公園旁更有公廁，讓飼主更加便利。公園內採納台灣動物保護行政監督聯盟要求，分別設置大型犬公園8,400平方公尺、小型犬公園3,200平方公尺，加設雙層門防護設施，讓狗狗能夠各自一進一出。

另外，還有狗狗遊戲設施26組，如A型版、T型版、曲型版等，還有拴狗柱、狗便袋、飲水設施、洗手足台、休憩棚、遮陽處等。

對此，吳姓飼主表示，狗狗公園空間極大，狗狗可以盡情奔跑、挑戰遊具設施，旁邊還有飲水台、狗便袋，「真的很貼心」。

環保局說，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，從上游到下游已串聯的工程建設，包括千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、左岸前溪出入口、Pushbike滑輪公園、櫻花大道、前溪草原、左岸舊社出入口，往下游有溪埔子人工濕地、舊港草原，完善打造環保綠生活，同時提供友善休閒、安全親水的優質環境。