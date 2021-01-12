新竹市打造85處城市森林　建築綠化有成

▲種植花草植物可創造微棲地，淨化空氣提升居住品質。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

對抗熱島效應，新竹市力推建築綠化！隨著都市開發密集、大樓林立，致使氣候變遷日益劇烈、熱島效應愈發嚴重。新竹市為因應氣候變遷，自104年起力推「建築綠化」，迄今共計補助機關、學校與社區等85處，落實綠屋頂、綠牆、節能設施汰換、雨水回收等低碳措施，共同打造城市森林。

市府配合環保署政策祭出200萬元低碳永續家園執行行動項目補助，109年輔導5里、4間學校、2個社區共11處單位，執行建築綠化改造及節能減碳措施，新增綠化面積470平方公尺，且每年可節電超過1萬6千度、減碳量超過8公噸，成果豐碩。

環保局長江盛任表示，「建築綠化」好處多多，一般建物裸露的屋頂或牆面因日曬雨淋，容易因熱漲冷縮產生龜裂，若透過建置綠屋頂、綠牆等，可提供一層保護，達到隔熱降溫效果，又可減少能源消耗並延長建築壽命；種植花草植物還可創造微棲地，吸引鳥、蝶、昆蟲等生物棲息，同時淨化空氣提升居住品質。

環保局表示，新竹市在推動低碳永續家園不遺餘力，每年積極輔導區、里參與環保署評等認證，協助軍功、仙水、關東、光明及東園等5里報名成功，輔導海濱里、育英里、士林里、科園里等4里獲得「銅級」認證，並輔導香山區獲得鄉鎮市層級最高「銀級」榮譽，帶動全市低碳家園風氣，為下一代提供更美好的環境。

獲得環保署最高銀級認證的香山區，亮點成果包含建置超過6,500kW太陽能光電系統、推動香山濕地環境復育工作、以「低強度、低開發」原則改造青青草原活水生態池等，並致力於生態綠化、綠色運輸、低碳生活、綠能節電、資源循環、永續經營等六大面向，讓認證審查委員留下深刻印象。

另外，獲得環保署銅級認證的育英、海濱、士林、科等4里，亦各有其獨樹一格之特色。

育英里利用廢資材組裝仿生菜畦，打造面積45平方公尺的「社區農園」，育英里長郭銘澤分享，社區農園依不同季節更換作物種類，不僅落實在地飲食及資源循環行動，里民也能在都市生活中體會農家樂，成效良好。再次向環保局申請補助，在集會所外牆建置超過60平方公尺的植生綠牆，將環境綠化得更徹底。

海濱里建立面積約18平方公尺的「植生綠牆」，可作為生物淨化器，吸附空氣污染物及行光合作用，改善空氣品質，同時能減少日曬達到建築降溫、節能減碳效益。海濱里長彭永泰說，植生綠牆現在已是里民、學童進行自然觀察與教學的優質場所，大大彌補現代都市學生與自然越來越陌生的關係。

士林里大力推動節能設備汰換，集會所照明全面使用節能燈具，且冰箱、電扇、冷氣等皆使用環保標章產品。士林里長黃偉文表示，除了設備汰換外，里內也透過辦理節電宣導會鼓勵里民落實節能減碳，希望能帶動周遭鄰里一起節電。

科園里於三福宮與集會所共設置5.5kW太陽光電系統，產生電力自產自用，年均產電約6千度，減碳量約3公噸。科園里長徐兆生表示，太陽光電系統除可產電自用，省錢又減少碳排放，還可用來作為再生能源之教育教材，帶動里民建構低碳環境。

環保局說，如何因應與日俱增的氣候及環境危機已是全民共同的課題，鼓勵還沒參與認證評等的村里趕快加入，與政府齊心協力，打造全民綠生活的低碳永續家園。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導