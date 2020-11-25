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新竹市首座環保商圈　來城隍廟消費也愛地球

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▲民眾自保環保袋參加活動。（圖／新竹市政府提供）

▲民眾自保環保袋參加活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局為減少一次性容器的垃圾量，以加強落實垃圾減量政策，於今（109）年9月起陸續推動「2020新竹市減塑生活運動」三部曲，「快閃減塑、有好風器」兩場活動皆獲得民眾熱烈回響。環保局再加碼辦理PART3第3場，與新竹市都城隍廟完成打造新竹市「首座」環保商圈，活動即日起開始推動，共計23家商家參與，推出「自備環保餐具享優惠」及「網路打卡送好禮」兩種好康，歡迎民眾踴躍光臨城隍廟環保商圈，友善地球環境。

環保局表示，「自備環保餐具享優惠」活動期間為即日起至12月15日，民眾點餐內用或外帶，凡自備非一次性容器，供店家盛裝食物，即獲精美環保小禮一份。

「網路打卡送好禮」活動期間為即日起至12月4日止，民眾於攤位前打卡並標記「有好商圈新竹市城隍廟」，出示給駐點人員確認，可獲限量環保飲料杯套一份。

環保局長江盛任表示，城隍廟商圈為新竹市代表性商圈，本次成功轉型為環保商圈，要特別感謝所有攤商出錢出力挺環保。環保局針對油煙量較大的攤商補助設置靜電處理機，以降低空氣污染，在商圈內設置1台「環保袋自動租借機」，提供「投幣式、袋分尺寸」服務，10元押金租借1只購物袋。

同時，也在商圈出入口處設置資源回收分類桶，讓民眾可隨手做好垃圾分類。另商圈周遭店家配合飲料杯租借服務，民眾可享「甲地借乙地還、你租我洗」的便利措施。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，城隍廟商圈環保意識強，很榮幸成為新竹市「首座」環保商圈，小吃攤商內用皆以重複清洗餐具盛裝食物，裝設油脂截流設施，餐飲廢污水集中傾倒排出，徹底改善水溝油泥堆積。公用照明都汰換成低耗能LED燈具，而且大幅改善修建公廁，打破商圈公廁又黑又髒的刻板印象。

「有好商圈」23家活動店家名單如下：柳家肉燥飯、元珍齋、風城食堂、馬家麵店、香香美、莊家蚵仔煎、孫記戽斗小吃店、王記蚵仔煎、阿城號、阿忠肉圓、元祖林魷魚羹、連家阿婆、鄭家魚丸燕圓、蔡記肉圓、林家冰店、林家肉圓、天香素食、翁記魯肉飯、城隍聖杯、My王蚵仔煎、雅珍號、第一家、林炸粿。

江盛任補充，「2020新竹市減塑生活運動」三部曲， 9月推出為期1個月的「PART1-減塑多1點」快閃減塑活動，自備使用容器、餐具及環保袋，兌換7-ELEVEN商品卡100元，獲得2,800人次熱情響應。11月6日起推動減塑生活運動PART2- 「有好風器」活動，共計20家飲料店參與，採「容器租借」及「自備容器」兩種優惠方式，「容器租借」至12月6日，集滿6點兌換店家折價券30元，「自備容器」至明（110）年5月31日，集滿6點兌換統一超商商品卡50元，「有好風器」活動目前仍進行中，歡迎民眾踴躍參加。活動資訊可查詢海報或新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

環保局表示，新竹市從減塑商店、飲料店到都城隍廟商圈，以貼近日常的方式，將減廢風氣融入環保綠生活，以「環保、衛生、無垃圾」為目標，養成民眾良好的環保習慣，一同攜手減塑愛地球。

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