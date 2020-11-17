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高科技緝兇！2廠商偷排廢水　竹市「智慧水質感測器」半天破案

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▲新竹市透過「台灣智慧水聯網」中央計畫布建22處水質監測點。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市透過「台灣智慧水聯網」中央計畫布建22處水質監測點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市透過「台灣智慧水聯網」中央計畫，將高科技導入水污染查緝，突破過去人力稽查限制，宛如佈下「鷹眼」，去年在淨水廠、河川水體、工廠據點排水處布建22處水質監測點，系統每分鐘監測水質，若水質異常即刻發出警告，此系統至今已抓到2家不當排放廢水工廠，依水污染防治法開罰12萬元。新竹市環保局今年已完成70處監測網路持續測試，智慧監測密度全台第一，全面堅守水環境。

2家不當排放廢水工廠都位於香山，分別為洗衣業、玻璃相關產業，「智慧水聯網」平台通知4處監測點水質數據異常，環保稽查員以時間、流域大略框出污染源可能地，再直擊現場稽查即時找出污染源，環保局表示，利用科技辦案，不僅可即時抓到污染源，避免污染源擴大，更將有限人力發揮最大效果，今年最快破案僅半天，突破紀錄。

環保局長江盛任表示，過去若是民眾通報污染，稽查員趕到現場，不見得能即時抓到污染源，且易受限於稽查人力；智慧水質感測器是化被動為主動，在污染熱點能第一時間抓到污染源，每處監測點都放置「智慧水質感測器」，扮演稽查員的分身，結合5G通訊、AI技術及雲端系統，「每分鐘」回報感測數據，更以大數據分析，更有利於稽查。

智慧水質感測器分為3項，「固定式」感測器，可放置在河川及工業區等事業廢水排放的熱點，可透過連續性檢測，觀察工廠排放廢水的模式；「移動式」感測器多布建於出海口，能追蹤污染工廠的源頭；「手持式」感測器提供河川巡守隊效率。

每處監測點都放置「智慧水質感測器」，扮演稽查員的分身，結合5G通訊、AI技術及雲端系統，「每分鐘」回報感測數據，以連續性檢測，分析出工廠排放廢水的模式，更有利於稽查分析，當水質異常更可「即時通報」。

另外，環保局表示，智慧水質感測器不只抓污染，更可用於保護生態，以金城湖為例，為防治魚群暴斃再次發生，設置「移動式」智慧水質感測器，因應該湖區半封閉型態、淡鹹水交替水域的特殊水文環境，掌握水質溶氧狀況。

環保局說，規劃今年底將監測處高達70處，目前水環境巡守隊使用20個「手持式」智慧水質感測器，以便他們即時得知水質檢測結果，並透過系統比對水質過往紀錄，得知該處水質是否異常。

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