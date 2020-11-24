竹蓮市場環保袋租借機　購物「袋」著走環保又時尚

▲竹蓮市場的環保袋自動租借機，設置於市場2樓。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今年（109年）8月在婆婆媽媽最愛的竹蓮市場，設置「環保袋自動租借機」，只要10元押金，就可選擇大、中、小3種規格的環保袋，至今累積租借超過5千只，歸還率近100%，非常受歡迎！新竹市長林智堅表示，新竹市目前有5處環保袋租借站點，涵蓋百貨公司、賣場、商圈及傳統市場，從日常生活中實踐環保、愛地球。

林智堅表示，為促進垃圾減量、減少地球負擔，市府從去年（108年）9月起推廣租借環保袋，至今已設置5處站點，包括愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百、城隍廟商圈及竹蓮市場，其中與百貨業者的合作更是「全國首創」，盼民眾不管在哪種購物場域，都能實踐環保行動。

林智堅談及，竹蓮市場為新竹市的環保市場，因環保議題與每人息息相關，環保局陸續在與民眾最親近的菜市場推出相關活動，包括舉辦環保議題展覽，像是剛落幕的竹塹三態子守護祭，另也曾邀請學童到市場向民眾宣導環保政策等，許多爸媽更會帶著孩子到竹蓮市場體驗，從生活中學習並實踐環保。

環保局說明，竹蓮市場的環保袋自動租借機，設置於市場2樓，採投幣式，只要10元押金，即可租借1只環保袋，尺寸有大、中、小3種規格，寬度各約50、40、20公分，民眾可依需裝物品大小，選擇適當的環保袋，使用完畢後再歸還至竹蓮市場1樓管理室，就可退回押金。

環保局指出，竹蓮市場環保袋自動租借機8月設置至今，已借出5011只，歸還4919只，歸還率高達98%，許多菜籃族更直言非常喜歡環保袋，時尚、環保又方便，常常想自己買回家收藏！

環保局表示，長久以來購物用塑膠袋因廉價方便，已與民眾日常生活密不可分，根據環保署統計，過去台灣每年使用約200億個塑膠袋，經過2次限用塑膠袋政策，前年（107年）年國人一年總用量仍高達152億個，平均每人每日約使用2個。

近年來由於環保意識抬頭，多數人已習慣購物使用自備環保袋，為避免一次性使用造成資源浪費，許多專家都建議，無論選擇什麼樣的提袋，盡量不要買新的，才能夠落實資源重覆再利用。