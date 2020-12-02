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竹市漁民、潛水客、小學生組海洋巡守隊　清除17公噸廢棄物

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▲新竹市長林智堅特別向海洋巡守隊夥伴致謝。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅特別向海洋巡守隊夥伴致謝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了守護海洋環境，新竹市有一群漁民、潛水客、小學生在環保局號召下組成海洋巡守隊，至今已經清除17公噸廢棄物，其中143艘漁船共組的「環保艦隊」成立最早，撈魚同時更清除海面垃圾，隊長陳永地說，20年前海很乾淨，「現在每天都撈到塑膠袋」，他堅決守護海洋，即使海漂垃圾恐造成漁船不穩仍不放棄。新竹市長林智堅特別向海洋巡守隊夥伴致謝，同時邀請市民一起加入海洋守護團隊，讓海洋能生生不息。

林智堅表示，台灣擁有豐富的漁業資源，卻因一次性用具、其他廢棄物湧入海洋，嚴重影響海洋生態，更間接減少漁民的漁作。為清除海洋廢棄物，環保局號召漁民成立環保艦隊、招募潛水員潛水撈除海底垃圾，並成立香山少年海灘巡守隊，透過海面、海底及海灘的全方位守護，用實際行動展現珍惜海洋資源的初心。

新竹市環保艦隊成立最早，至今已有3年，更有143艘漁船成員，隊長陳永地說，「海洋是大家的，當然要一起來做」，他自郵局退休後，因興趣投入釣魚，他還記得20年前海很乾淨，很少打撈到垃圾，現在每天都會釣到塑膠袋，其他人還曾看見海面漂浮著大片垃圾，甚至漁網內撈獲寶特瓶，漁獲更是銳減。他以身作則，即便駕駛膠筏運載大型漂流木、漁網可能造成船身不穩，他仍堅持邊釣魚邊捕撈垃圾，也向許多漁民宣導垃圾不入海。

副隊長彭偉明與妻子是專職「一支釣」漁民，彭偉明說，他們以魚竿「最環保方式」釣魚，漁獲不是最多，經濟價值卻最高。而近年發現海漂垃圾越來越多，尤其漂流木可能損壞船隻，甚至曾撿到滅火器、冰箱、漁網、大繩索等。然而「漁民與海共生，我們當然要持續維護海洋環境」，他還自創宣導標語：「撿垃圾也可以撿到金」，搭配環保局海洋廢棄物獎勵機制，希望廣招更多漁民加入環保艦隊，共同守護海洋生態。

環保艦隊說，海面垃圾很簡單被發現也容易打撈，然而海面下垃圾難以被發現，尤其海底覆蓋廢棄漁網更是難以清除，且可能累積數十年，影響更深遠。他們也發現大多海漂垃圾都來自陸地，期望政府透過教育、政策更進一步守護海洋環境。

環保局除了海面巡守，更針對海底及海灘分別成立「海底撈巡守隊」及「香山少年巡守隊」。「海底撈巡守隊」招募轄內潛水團體，由潛水員潛入海底，清除海底垃圾，且今年度與新竹區漁會及環保艦隊合作清除海底覆網。「香山少年巡守隊」則由熱愛海洋環境的爸爸媽媽及小朋友家庭團體，不定期於工作或課餘期間辦理海岸垃圾清潔，同時也教育下一代對海洋環境的敬重。

環保局補充，為廣邀更多漁民加入海上環保尖兵，今年推出「新竹市環保艦隊獎勵兌換機制」活動，只要申請加入環保艦隊，每月清除海洋廢棄物並攜回岸際處理者，均可獲得兌換獎勵。另經每季評比統計前5名更可獲得豐厚獎勵，相關申請及獎勵規定，歡迎有意願漁民可至新竹區漁會或環保局詢問。

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