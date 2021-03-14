江啟臣、連勝文出席黨內活動　走廊上尷尬碰面只說聲「嗨」

▲江啟臣出席國民黨新北市青工會總會長交接典禮 。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

國民黨新北市青工會14日舉辦總會長交接典禮，黨主席江啟臣於活動開始前20分鍾先抵達會場致意，因後續還有行程便先行離開，走廊上恰巧與提前抵達的智庫副董事長連勝文擦身而過，不過，連勝文向江啟臣說聲「嗨」並短暫握手後便分開，兩人並未同台互動。

江啟臣、連勝文傳出不合，被問到今天是否刻意錯開，江啟臣表示，之前他和連勝文在南投同台也互動正常，兩人還做同一班高鐵，不會尷尬，今天中午他要趕高鐵去台中證婚，所以是行程安排問題。

連勝文則笑說，「江主席還有其他活動，我等等也要去外縣市，時間上沒辦法這樣聊天，而且你們在旁邊我們要聊什麼？」

▲連勝文出席國民黨新北市青工會總會長交接典禮 。（圖／記者楊蕓攝）

國民黨預定年中將舉行黨主席及黨代表選舉，13日發布新聞稿特別提醒黨員要繳齊2018年至2021年、共4年的黨費才具有投票權。被問到此時催繳黨費是否與江啟臣爭取連任有關，連勝文表示，他不認為每一個黨中央的做法都跟主席選舉有關，這樣的話黨的管理會出很大問題，「我寧願相信這是每個人都須盡的義務，希望大家一起來把任務給承擔起來，解決黨財務的困難。」

外傳前總統府資政廖了以私下與中廣董事長趙少康密會，結盟條件為江啟臣選主席、趙少康選總統，不過，江啟臣駁斥是空穴來風。

連勝文認為，黨中央第一時間否認傳聞是正確的做法，因為黨主席之位跟總統提名不能拿來當作派系喬位置的交換條件，否則2024黨內總統初選提名絕不可能公平、公正，注定會導致國民黨未來再次陷入紛亂，喪失理想性。

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